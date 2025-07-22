Ключевая ставка в России решением Центробанка снижена до 18% Экономика

Центральный банк России объявил о снижении ключевой ставки с 20% до 18% годовых, передаёт телеканал "360".

Регулятор подчеркнул, что дальнейшие шаги по изменению ключевой ставки будут зависеть от устойчивости процесса замедления инфляции. Целью на 2026 год остается достижение показателя в 4%. В Центробанке считают, что экономика страны постепенно возвращается к устойчивому росту.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 12 сентября. Ранее, в начале июля, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина отмечала, что снижение инфляции создаст условия для дальнейшего уменьшения ключевой ставки. Однако, по ее словам, текущий уровень ставки пока далек от целевого значения в 4%, и предстоит еще много работы для достижения этой цели.

Напомним, 6 июня Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 20,00% годовых. Понижение показателя было зафиксировано впервые за почти 3 года.