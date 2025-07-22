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Экономика

Финансист рассказал, как новая ключевая ставка повлияет на ипотеку и кредиты

25 июля 2025 18:10  [87] Экономика
Финансист рассказал, как новая ключевая ставка повлияет на ипотеку и кредиты

Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта. Об этом стало известно по итогам заседания Совета директоров. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставки должно быть осторожным, так как инфляция пока не достигла намеченной цели. Она также отметила, что снижение инфляции может быть временным явлением.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в интервью телеканалу "360" заявил, что снижение ключевой ставки на 2 процентных пункта не сделает ипотеку более доступной. По его мнению, для этого ставка должна быть ниже 14%.

По его словам, достаточный уровень ипотечных ставок начинается ниже 14%.

"Когда у нас ипотека будет ниже 14% — это значит, что ключевая должна быть ближе к 5%, а это, скорее всего, уже конец 2026-го — начало 2027-го года — вот тогда можно говорить о доступности ипотеки", - заключил эксперт.

Бархота также отметил, что кредиты не станут более доступными. По мнению бизнеса, доступные кредиты должны предлагаться под 14% годовых и ниже. Снижение ставки на 2%, по его словам, даст лишь небольшое снижение платежа — от 3 до 10%. Это связано с тем, что бизнес получает кредиты под плавающую ставку, которая зависит от ключевой.

Эксперт также подчеркнул, что спрос на кредиты остаётся низким из-за сложностей с выплатами по уже имеющимся обязательствам. Тем, кто всё же хочет взять кредит, Бархота посоветовал обратиться в банк, на карту которого поступает зарплата. Такие банки имеют больше информации о финансовом положении клиента и могут предложить более выгодные условия.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Аналитики будут следить за этим событием, чтобы оценить дальнейшие шаги Центробанка и их влияние на экономику.

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Теги:
Банк России Ипотека Кредиты
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