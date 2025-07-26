Спортсмен из Москвы умер во время заплыва X-WATERS - 2025 в Нижнем Новгороде Происшествия

Во время спортивного мероприятия X-WATERS Volga, которое состоялось 26 июля в Нижнем Новгороде, трагически скончался участник из Москвы — пловец Дмитрий Ионов.

Как сообщили организаторы заплыва в социальной сети, спортсмен принимал участие в соревнованиях не впервые — он уже семь раз выходил на дистанцию X-WATERS Volga. В этот раз он преодолевал трехкилометровую дистанцию.

Незадолго до финиша Дмитрий почувствовал резкое ухудшение самочувствия и обратился за помощью к спасателям. Когда его выводили из воды, он потерял сознание.

Пловца оперативно передали дежурной бригаде скорой помощи. Медики сразу приступили к реанимационным мероприятиям и доставили мужчину в областную клиническую больницу.

Несмотря на усилия врачей, спасти спортсмена не удалось.

Организаторы выразили глубочайшие соболезнования родным погибшего и отметили, что находятся с ними на связи.