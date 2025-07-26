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Спорт

X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде

26 июля 2025 20:40  [112] Спорт

В Нижнем Новгороде в субботу, 26 июля, прошёл девятый по счету массовый заплыв X-WATERS, собравший на старт около 3 тысяч участников. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своём телеграм-канале.

Традиционно спортсменам и любителям плавания предложили на выбор четыре дистанции: 1, 2, 3 и 5 километров. Перед началом заплыва участники провели разминку, после чего получили специальные спасательные буйки.

Безопасность на воде обеспечивали дежурные спасатели, которые внимательно следили за ходом мероприятия и были готовы прийти на помощь при необходимости.

Погодные условия способствовали комфортному заплыву: температура воздуха достигала +25 градусов, а температура воды в Волге составляла около +22.

Мероприятие собрало не только спортсменов, но и множество зрителей. Сотни горожан вышли на набережные, чтобы поддержать пловцов и стать частью спортивного праздника.

Фото: Александр Воложанин

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X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025
X-WATERS - 2025

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Теги:
Водоёмы Волга Соревнования
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Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
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