X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде Спорт

В Нижнем Новгороде в субботу, 26 июля, прошёл девятый по счету массовый заплыв X-WATERS, собравший на старт около 3 тысяч участников. Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло в своём телеграм-канале.

Традиционно спортсменам и любителям плавания предложили на выбор четыре дистанции: 1, 2, 3 и 5 километров. Перед началом заплыва участники провели разминку, после чего получили специальные спасательные буйки.

Безопасность на воде обеспечивали дежурные спасатели, которые внимательно следили за ходом мероприятия и были готовы прийти на помощь при необходимости.

Погодные условия способствовали комфортному заплыву: температура воздуха достигала +25 градусов, а температура воды в Волге составляла около +22.

Мероприятие собрало не только спортсменов, но и множество зрителей. Сотни горожан вышли на набережные, чтобы поддержать пловцов и стать частью спортивного праздника.

Фото: Александр Воложанин