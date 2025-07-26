Еще два дрона сбиты в Нижегородской области Происшествия

Два беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины, были уничтожены в небе над Нижегородской областью в течение дня 27 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации ведомства, дроны были сбиты в промежутке между 05:40 и 18:00 по московскому времени. Это уже не первая попытка атаки на регион — ранее 27 июля еще один украинский беспилотник был перехвачен и ликвидирован в этом же районе.

Всего за указанный период времени российские средства противовоздушной обороны зафиксировали и уничтожили 72 вражеских дрона. Наибольшее количество было сбито в Ленинградской области — 51 аппарат.

Кроме того, пять беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью, еще четыре — над Калужской.