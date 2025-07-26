Беспилотник сбили в небе над Нижегородской областью 27 июля Происшествия

В ночь на 27 июля в небе над Нижегородской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Всего за ночь российские средства ПВО перехватили 99 вражеских дронов.

Наибольшее число беспилотных летательных аппаратов уничтожили над Брянской областью - 36.

Еще 21 дрон сбили над Смоленской областью, 10 - над Калужской.

Ранее сообщалось, что над Нижегородской областью были сбиты шесть украинских дронов.