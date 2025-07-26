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Общество

Терапевт пояснил, для чего нужны изменения в оформлении больничных

28 июля 2025 09:25  [48] Общество
Терапевт пояснил, для чего нужны изменения в оформлении больничных

Министерство здравоохранения разработало проект, требующий от медицинских работников передавать документы врачебной комиссии, если пациент оформлял больничный лист более четырёх раз за полгода. Эти изменения направлены на повышение внимания к здоровью таких граждан и улучшение качества медицинского обслуживания.

Врач функциональной диагностики и терапевт, к.м.н. Андрей Кондрахин объяснил необходимость таких мер тем, что частые больничные могут свидетельствовать о наличии хронических заболеваний или других проблем со здоровьем, требующих более глубокого обследования.

Врач также отметил, что новый порядок предусматривает создание врачебной комиссии для таких случаев. Это позволит более тщательно оценить состояние пациента и при необходимости направить его на дополнительное обследование или медико-стационарную экспертизу.

"Это своего рода такой сигнальный момент, который прописали для того, чтобы мы больных, которые очень долго болеют, не потеряли из виду", — добавил он.

Однако существуют исключения, когда частое обращение за больничным листом не является поводом для беспокойства. К таким случаям относятся уход за больным ребёнком, медицинская реабилитация, лечение социально значимых заболеваний и диализ. В этих ситуациях оформление больничных листов регулируется другими нормами и правилами.

Таким образом, новые изменения направлены на улучшение системы здравоохранения и обеспечение более качественного ухода за пациентами, которые нуждаются в дополнительном внимании и лечении.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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