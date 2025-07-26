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Общество

Министр Пучков проверил ход подготовки школ Дзержинска и Володарска к 1 сентября

28 июля 2025 12:23  [75] Общество
Министр Пучков провели ход подготовки школ Дзержинска и Володарска к 1 сентября

Фото: минобр Нижегородской области

На прошлой неделе министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков совершил рабочую поездку в Володарский округ и Дзержинск. Он посетил три общеобразовательные школы и проверил, как осуществляется их подготовка к началу нового 2025/2026 учебного года.

Главной точкой визита стала средняя школа №10 Володарска, которая в настоящий момент находится в стадии капитального ремонта. Образовательное учреждение было открыто полвека назад, в 1975 году. С этого момента обновления школы не проводилось.

«В рамках государственной программы «Развитие образования» на ремонт этой школы направили почти 115 млн рублей. Сегодня в здании заменены все инженерные системы, отремонтированы полы, стены и потолки, установлены новые окна и двери, закуплена новая школьная мебель и инвентарь для рекреационных зон. Также отремонтирован и фасад здания. По всему периметру школы установлен видеоконтроль», – сообщил Михаил Пучков.

Как отметил министр, ремонт объекта начался в начале 2024 года. Поскольку подрядчик выполнял работы с опережением графика, дети смогли приступить к занятиям в обновленных классах уже 1 сентября прошлого года. Спортивный и актовый залы, а также школьные мастерские, продолжали обновлять в течение всего учебного года, параллельно с учебным процессом. Полностью отремонтированная школа примет ребят 1 сентября 2025 года.

«Подрядчик приложил все усилия для того, чтобы капремонт был выполнен в установленные сроки. Сейчас рабочим остается лишь завершить работы по благоустройству территории, включая установку наружного освещения на входе и вокруг здания школы», – пояснил Михаил Пучков.

В Володарском округе министр также посетил гимназию № 1 поселка Мулино. Здесь в 2024 году была заменена часть кровли – стеклянный купол, на эти цели направили около 7,8 млн рублей из средств областного и муниципального бюджетов. Перед новым учебным годом в школе проводят небольшой косметический ремонт. Для детей закуплены новые учебники.

В Дзержинске Михаил Пучков осмотрел среднюю школу № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла «Город наук», которая была введена в эксплуатацию в 2023 году. Школа рассчитана более чем на тысячу учебных мест – здесь есть 25-метровый бассейн, два спортивных зала, зал хореографии и собственный скалодром. Рядом со школой расположен спортивный комплекс с беговой дорожкой. 

«В новых стенах мы провели уже два года и можем отметить, насколько качественно построена школа. Детей у нас много, в этом году ждем небольшое прибавление, но уверены, что при должном уходе здание прослужит нашим ученикам и педагогам многие-многие годы», – поделилась директор образовательного учреждения Елена Лушина. 

В министерстве напомнили, что создание возможностей для получения детьми качественного образования в комфортных условиях – одна из приоритетных задач национального проекта «Молодежь и дети».

Новый нацпроект реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он решает задачи, ранее предусмотренные в нацпроектах «Образование» и «Наука и университеты», и включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

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Теги:
Минобрнауки проверки Школы
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