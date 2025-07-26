Один человек пострадал при пожаре в Кстове 28 июля

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Пожар в гараже на территории Кстова ликвидирован на площади 130 кв. метров, сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.
По уточненным данным, в результате возгорания пострадал один человек. Его увезли на скорой в больницу.
Причину случившегося предстоит установить дознавателям.
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