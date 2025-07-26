Один человек пострадал при пожаре в Кстове 28 июля Происшествия

Фото: Ni Mash

Пожар в гараже на территории Кстова ликвидирован на площади 130 кв. метров, сообщили в управлении МЧС по Нижегородской области.

По уточненным данным, в результате возгорания пострадал один человек. Его увезли на скорой в больницу.

Причину случившегося предстоит установить дознавателям.