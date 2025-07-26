Огнеборцы ликвидируют пожар на 130 "квадратах" в Кстове

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В Кстове пожарные ликвидируют возгорание в гаражном боксе, расположенном в переулке Энтузиастов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.
По предварительной информации, огонь распространился на площади около 130 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
Открытое горение уже удалось ликвидировать. В настоящий момент продолжается проливка и устранение очагов тления.
По предварительным данным, внутри гаража находились автомобили. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что частный жилой до вспыхнул в Советском районе Нижнего Новгорода.
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