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Общество

Нижегородцам рассказали, как выбрать сочный сладкий арбуз

30 июля 2025 09:23  [119] Общество
Нижегородцам напомнили признаки, по которым можно определить вкусный арбуз

Фото: Александр Воложанин

С приходом августа в Нижегородской области начинается сезон арбузов — одного из главных символов лета. При выборе этого сочного плода многие ориентируются на звук, который он издает при постукивании. Садовод Екатерина Косолапова поделилась с телеканалом "360" советами, как правильно выбрать арбуз, чтобы он оказался спелым и сладким.

Чтобы не ошибиться с выбором, стоит обратить внимание на несколько важных признаков:

Земляное пятно: Это светлое пятно на боку арбуза, которое образуется в месте его соприкосновения с землей во время созревания. Если пятно крупное, матовое и желтое, это говорит о том, что арбуз дозрел естественным образом. Белое пятно свидетельствует о том, что арбуз сорвали слишком рано, и он может оказаться водянистым и несладким.

Звук при постукивании: Постучите по арбузу костяшками пальцев или ладонью. Гулкий и звонкий звук указывает на спелость плода. Глухой звук может означать, что арбуз либо перезрелый, либо недозрелый.

Состояние кожуры: Попробуйте поцарапать арбуз ногтем. Если кожура твердая и ее сложно повредить, это хороший признак. Также обратите внимание на окраску: яркая и контрастная кожура с четкими полосами свидетельствует о высоком качестве плода. Бледные или размытые полосы могут указывать на незрелость арбуза.

Состояние хвостика: Хвостик арбуза, или плодоножка, также может дать полезную информацию. Сухой и слегка изогнутый хвостик говорит о том, что арбуз созрел на бахче. Зеленый и свежий хвостик указывает на то, что арбуз был сорван раньше времени и может быть несладким.

Форма и вес: Выбирайте арбузы среднего размера с округлой формой. Они должны быть тяжелыми для своего размера. Слишком вытянутые арбузы часто менее сладкие.

Паутинка на кожуре: Тонкие желтоватые «паутинки» на кожуре арбуза — это следы от опыления пчелами. Чем их больше, тем выше вероятность, что арбуз будет сладким.

Кроме того, не стоит брать надрезанные арбузы, особенно если они долго находились на жаре. В мякоти таких плодов быстро размножаются бактерии. Покупайте арбузы только в сертифицированных точках и избегайте покупок с обочины дороги, так как арбузы, продаваемые у трассы, могут содержать тяжелые металлы.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать спелый и сладкий арбуз, который станет настоящим украшением вашего стола и подарит вам массу удовольствия. Наслаждайтесь летом и вкусом сочного арбуза!

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Теги:
Лето Продовольствие Рынок
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