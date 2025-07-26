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Происшествия

Мосгорсуд приостановил рассмотрение жалобы на арест Барыкина

30 июля 2025 17:26  [45] Происшествия
Мосгорсуд приостановил рассмотрение жалобы на арест Барыкина

Фото: Александр Воложанин

Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на заочный арест бывшего председателя нижегородской думы Дмитрия Барыкина. Информация об этом опубликована на сайте судебной инстанции.

Причиной возврата материалов стали процессуальные нарушения, которые необходимо устранить до повторного рассмотрения. Таким образом, защите экс-депутата пока не удалось обжаловать решение об аресте.

Дмитрия Барыкина обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере, а также в отмывании денежных средств. В июне 2025 года его заочно заключили под стражу. В середине июля он также лишился должности генерального директора завода "Красный якорь", которым руководил с 2002 года.

Накануне Барыкина объявили в международный розыск. Его точное местонахождение правоохранительным органам неизвестно.

В руководстве предприятия ранее заявляли, что уголовное дело не связано с деятельностью завода. Подробности предъявленных обвинений пока не раскрываются. Известно лишь, что предполагаемое преступление было совершено в Москве.

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Теги:
Арест Дмитрий Барыкин Суд
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