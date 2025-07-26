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Культура и отдых

Арт-объект в виде буквы "А" украсил нижегородскую Стрелку

30 июля 2025 19:19  [81] Культура и отдых
Арт-объект в виде буквы А украсил нижегородскую Стрелку

Фото: ИРГСНО

На Стрелке в Нижнем Новгороде появился новый арт-объект — большая буква "А", ставшая частью культурного проекта "Городская азбука". Установку инициировал Институт развития городской среды.

Как поясняют авторы идеи, буква "А" отсылает сразу к нескольким смыслам. Прежде всего — к имени Александра Невского, в честь которого назван кафедральный собор, расположенный рядом.

Визуально объект украшен знаковыми символами Нижнего Новгорода: изображением оленя, элементами герба и цветочными орнаментами. Такой подход подчеркивает связь буквы с городской идентичностью.

"В древности „аз“ означало начало или местоимение „я“. Известна надпись на кольце Петра I: „азъ есмь в чину учимых и учащих мя требую“ — то есть „я учусь и учителей себе требую“. Кроме того, эта буква обозначала число один", — рассказали в телеграм-канале ИРГСНО.

Ранее в регионе появились еще 10 букв славянской азбуки.

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Теги:
ИРГСНО Искусство Стрелка
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