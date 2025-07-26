30 млрд рублей направили на поддержку семей с детьми в Нижегородской области Общество

Фото: Сергей Ловырев

Нижегородская область активно использует возможности нового нацпроекта «Семья» для обновления демографической политики региона. Об этом 31 июля 2025 года заявил губернатор Глеб Никитин, выступая перед депутатами Законодательного собрания с отчетом о работе правительства за прошедший год.

Глава региона подчеркнул, что в 2024 году половина всех социальных выплат в регионе — порядка 30 миллиардов рублей — была направлена на поддержку семей с детьми. Чтобы усилить эффективность этой поддержки, принято решение не только задействовать инструменты национального проекта «Семья», но и дополнить их рядом региональных финансовых мер.

"Нацпроект „Семья“ органично вписался в процесс обновления нашей демографической повестки. Когда в прошлом году мы объявили Пятилетие семьи в Нижегородской области, мы рассматривали это не как лозунг, а как большую программу устойчивого развития. Сегодня семьи могут воспользоваться такими мерами, как единовременные выплаты беременным студенткам-очникам, прокат предметов первой необходимости для новорождённых, помощь социальных нянь. С 1 июля действует „Родительский основной доход“, он же региональный семейный капитал — в сумме с федеральным маткапиталом семья может получить до миллиона рублей на ребёнка. Параллельно стартовал проект „Подарок новорождённому“ — родители могут выбрать товары на 20 тысяч рублей от местных производителей с помощью электронного сертификата на Ozon", — сообщил губернатор.

Глеб Никитин отметил, что в рамках Пятилетия семьи в регионе развивается цифровая экосистема поддержки — от информационной линии до онлайн-калькулятора, позволяющего определить меры помощи. Эти инициативы реализует Институт демографического развития, созданный специально для координации работы в этой сфере.

"Также работает программа „Скорая демографическая помощь“: специалисты оказывают поддержку всем обратившимся мамам, вне зависимости от прописки, в том числе онлайн. Вместе мы приняли закон о профилактике искусственного прерывания беременности. С этого года расширены и репродуктивные программы: количество региональных квот на ЭКО увеличено более чем в два раза — с 400 до 1000. Это дополнение к почти двум тысячам федеральных квот", — добавил Никитин.

Он напомнил, что регион поставил перед собой задачу за пять лет в четыре раза сократить число детей в сиротских учреждениях. И уже видны первые результаты.

По словам губернатора, в 2024 году число сирот в Нижегородской области снизилось на 6%. Благодаря развитию замещающего родительства, многие дети, ранее находившиеся под патронатом, смогли вернуться в родные семьи или обрести постоянное место жительства. Кроме того, в регионе начал работу ресурсный центр «Дети в семье», занимающийся профилактикой социального сиротства. Специалисты центра помогают на ранних этапах предотвратить семейные кризисы и сохранить детей в семье. Важной задачей также стала трансформация детских учреждений — это позволяет размещать братьев и сестер вместе.

Нацпроект «Семья», напомним, был запущен в 2025 году по инициативе президента Владимира Путина. Он стал логическим продолжением проектов «Демография» и «Культура» и включает семь направлений: «Поддержка семьи», «Семейные ценности», «Культура для семьи», «Пушкинская карта», «Старшее поколение», «Охрана материнства и детства», «Многодетная семья».