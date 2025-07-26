Нижегородцам напомнили, чем опасно кормление голубей на улице Общество

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В России существует административная ответственность за кормление голубей в городской среде, поскольку оно нарушает статью 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления".

Штрафы за такое правонарушение составляют: для физлиц - от 2 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 рублей, для юрлиц - от 100 000 до 250 000 рублей. Если "благодетель" попадётся повторно, то суммы увеличиваются: для физлиц -от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей, для юрлиц - от 250 000 до 400 000 рублей.

Однако наказание не наступает сразу. Сначала нарушителю делают предупреждение и проводят разъяснительную беседу. Для привлечения к ответственности необходимы доказательства, такие как фотографии или видеозаписи.

Голуби не только наносят вред городской среде, но и могут быть опасны для здоровья человека, рассказал в беседе с с телеканалом "360" вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Птицы могут быть переносчиками различных инфекций и паразитов. Например, орнитоз, также известный как "попугайная болезнь", вызывается бактерией Chlamydia psittaci. Эта инфекция поражает дыхательную систему и может проявляться следующими симптомами: лихорадкой, повышенной потливостью, ознобом, головной болью, сухим кашлем, ломотой и болью в мышцах, а также увеличением печени и селезёнки.

Эксперт уточнил, что для заражения необходим тесный контакт с птицей. Простое нахождение рядом со стаей голубей не представляет опасности, но кормление с рук или ловля птиц могут привести к заражению.

Кроме орнитоза, голуби могут передавать до 90 различных возбудителей болезней, включая сальмонеллёз, токсоплазмоз, туляремию, псевдотуберкулёз. Также голуби являются переносчиками клопов, блох, жуков и клещей.

Чтобы избежать заражения, следует соблюдать следующие правила:

- не контактировать с уличными птицами, включая голубей;

- не есть и не пить рядом с местами кормления птиц;

- не кормить голубей с рук, особенно маленьких детей;

- регулярно чистить фильтры кондиционеров;

- избегать контакта с вялыми птицами, особями с взъерошенными перьями, измазанным помётом хвостом или слезящимися глазами, так как они могут быть больны;

- не пытаться лечить больных птиц самостоятельно - это должны делать только обученные специалисты в защитной одежде.

Если вы случайно контактировали с птицей, внимательно следите за своим самочувствием. При появлении симптомов недомогания немедленно обратитесь к врачу.