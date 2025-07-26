Более 5 млрд рублей направят на обновление нижегородских поликлиник и ФАПов Общество

В 2025 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в Нижегородской области направят около 5,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин во время отчета перед депутатами Законодательного собрания 31 июля.

Он отметил, что регион активно включился в реализацию нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который пришёл на смену нацпроекту "Здравоохранение".

По словам губернатора, 82% предусмотренного в рамках проекта финансирования будет направлено именно на развитие первичного звена — в том числе на установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов. При этом в 2025 году по объёму ремонтов и оснащения медучреждений регион планирует выполнить столько же, сколько удалось реализовать за предыдущие шесть лет.

Глеб Никитин также напомнил, что в Нижегородской области внедряется новый подход к развитию системы здравоохранения. Основная идея — создание на одной территории полного лечебно-диагностического цикла, где будут сосредоточены все ключевые направления высокотехнологичной помощи. Это позволит значительно повысить удобство и доступность медицинских услуг для населения.

Сейчас в регионе реализуются три флагманских проекта. Один из них — "Семейный квартал", который будет сопровождать репродуктивное здоровье от планирования беременности до взросления ребёнка и дальнейшего медицинского наблюдения взрослых. В рамках проекта создадут Центр мужского и женского здоровья, а также Государственный центр репродуктивных технологий ЭКО — первый в России.

Второй крупный проект — "Квартал здоровья", который объединит на одной благоустроенной территории обновлённую Детскую областную больницу, кардиологический центр, пансионат и службы поддержки. Третий — "Город здоровья", где на одной территории объединят больницу им. Семашко и онкологический диспансер. Губернатор отметил, что проект нового онкоцентра уже получил федеральное одобрение и необходимое финансирование.

Также в регионе активно развивается цифровая медицина. Как сообщил глава области, в 2024 году была завершена реализация единой медицинской информационной системы. Она обеспечивает работу электронной регистратуры, ведение электронных медкарт и управление расчётами по ОМС.

Кроме того, в конце года завершилась интеграция центрального архива медицинских изображений с платформой искусственного интеллекта МосМедИИ. Это позволило автоматизировать расшифровку рентгенов, флюорографий и КТ-исследований мозга и грудной клетки во всех учреждениях, оснащённых цифровым диагностическим оборудованием. Сейчас еженедельно проводится более 5 тысяч таких исследований.

Для устранения кадрового дефицита в сельской медицине в регионе продолжает действовать программа "Земский доктор/Земский фельдшер", благодаря которой уже привлечено 268 специалистов. В 2025 году ожидается прибытие ещё около 100 медицинских работников в отдалённые территории.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" начал реализовываться в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он охватывает весь спектр задач в сфере здравоохранения — от укрепления первичного звена до программ реабилитации.