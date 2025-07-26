Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
31 июля 2025 16:56  [26] Размер госпошлин для водителей и мигрантов вырастет в Нижегородской области
31 июля 2025 16:49  [31] 143 нижегородца стали участниками проекта «СВОё дело»
31 июля 2025 16:40  [52] Более половины участков тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» успешно прошли испытания на прочность
31 июля 2025 16:27  [77] Андрей Самсонов: "Необходимость в МАХ возникла на государственном уровне"
31 июля 2025 16:20  [82] Переход нижегородских школ в МАХ с 1 сентября глазами экспертов
31 июля 2025 16:05  [117] Депутаты ЗСНО утвердили кандидатуры для присвоения целого ряда почетных званий
31 июля 2025 15:41  [101] Почти 1000 жителей отдаленных населенных пунктов Нижегородской области получили помощь в "кардиомобилях"
31 июля 2025 14:35  [143] Более 5 млрд рублей направят на обновление нижегородских поликлиник и ФАПов
31 июля 2025 14:28  [126] Автоэксперты считают неоднозначным запрет на работу мигрантов в такси
31 июля 2025 13:13  [277] Нижегородских гипертоников станут лечить по новым правилам
Общество

Почти 1000 жителей отдаленных населенных пунктов Нижегородской области получили помощь в "кардиомобилях"

31 июля 2025 15:41  [101] Общество
Почти 1000 жителей отдаленных населенных пунктов Нижегородской области получили помощь в кардиомобилях

Фото: минздрав Нижегородской области

Около тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Нижегородской области получили специализированную медицинскую помощь в «кардиомобилях». Два передвижных медицинских комплекса были приобретены на средства регионального бюджета по поручению губернатора Глеба Никитина и введены в эксплуатацию в октябре прошлого года. За прошедшие девять месяцев «мобильные кабинеты кардиологов» совершили порядка 60 выездов.

Приём пациентов в «кардиомобилях» осуществляют кардиологи, аритмологи, неврологи, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики. Все медики имеют подтвержденную высшую профессиональную категорию и являются действующими сотрудниками областного кардиологического диспансера и ревматологического центра, действующих на базе специализированной городской клинической больницы №5 Нижнего Новгорода.

Оба передвижных кардиологических комплекса оснащены портативными аппаратами ультразвуковой диагностики, электрокардиографами, тонометрами, дефибрилляторами, компьютерами и биохимическими анализаторами крови.

По словам главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава Нижегородской области Елены Тимощенко, такая выездная форма работы позволяет приблизить высококвалифицированных медиков и экспертное диагностическое оборудование к жителям региона, улучшить качество диспансерного наблюдения и специализированной консультативно-диагностической помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это одна из приоритетных задач, поставленных системе здравоохранения национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

«Прием пациентов в специализированном мобильном комплексе помогает своевременно диагностировать у них сердечно-сосудистые заболевания, предотвращать развитие осложнений, в том числе сосудистые катастрофы – инфаркты и инсульты. Ранее больным, находящимся на кардиологическом и ревматологическом диспансерном наблюдении, приходилось приезжать в профильные центры 5-й больницы самостоятельно. Это требовало от них не только финансовых и временных затрат. Просто преодолеть путь до областного центра зачастую было очень непросто, учитывая состояние здоровья. Теперь «кардиомобили» позволяют нашим узким специалистам «дотягиваться» до этих больных, своевременно корректируя их лекарственную терапию и проводя диагностические мероприятия», – пояснила Елена Тимощенко.

23-24 июля «кардиомобиль» ГКБ №5 работал в Арзамасском округе. Прием пациентов выполнялся в две смены и был организован на территории 3-й поликлиники Центральной городской больницы. Врач-кардиолог Инна Гриценко рассказала, что за два дня медики приняли 45 человек. Консультации были организованы по предварительной записи, а информировали диспансерных больных о приезде «кардиомобиля» их терапевты-участковые. Всем пациентам на месте проводилось необходимое дообследование, например, УЗИ сосудов головного мозга или кардиография сердца.

«Мы работали слаженной командой: кардиологи вели первичный прием, сразу же назначали необходимые исследования с помощью аппаратуры «кардиомобиля». Врачи УЗИ и функциональной диагностики оперативно проводили эти обследования и давали своё заключение, анестезиолог-реаниматолог страховал на случай ухудшения состояния наших больных, фельдшер снимал ЭКГ и осуществлял забор биомаркеров крови. Мы оперативно расшифровывали данные, понимая очаги поражения сердца и сосудов, глубину патологического процесса, его фазу. Это позволяет эффективно и в моменте корректировать терапию больных. С нами работал и врач-невролог, так как ухудшение качества системного кровоснабжения влияет на процессы, происходящие в головном мозге. Его рекомендации для каждого отдельно взятого пациента также позволяли улучшать прогноз для наших больных», – рассказала Инна Гриценко.

Напомним, что с 2025 года в России запущен новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минздрав Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных