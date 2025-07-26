Почти 1000 жителей отдаленных населенных пунктов Нижегородской области получили помощь в "кардиомобилях" Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Около тысячи жителей отдаленных населенных пунктов Нижегородской области получили специализированную медицинскую помощь в «кардиомобилях». Два передвижных медицинских комплекса были приобретены на средства регионального бюджета по поручению губернатора Глеба Никитина и введены в эксплуатацию в октябре прошлого года. За прошедшие девять месяцев «мобильные кабинеты кардиологов» совершили порядка 60 выездов.

Приём пациентов в «кардиомобилях» осуществляют кардиологи, аритмологи, неврологи, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики. Все медики имеют подтвержденную высшую профессиональную категорию и являются действующими сотрудниками областного кардиологического диспансера и ревматологического центра, действующих на базе специализированной городской клинической больницы №5 Нижнего Новгорода.

Оба передвижных кардиологических комплекса оснащены портативными аппаратами ультразвуковой диагностики, электрокардиографами, тонометрами, дефибрилляторами, компьютерами и биохимическими анализаторами крови.

По словам главного внештатного специалиста-кардиолога Минздрава Нижегородской области Елены Тимощенко, такая выездная форма работы позволяет приблизить высококвалифицированных медиков и экспертное диагностическое оборудование к жителям региона, улучшить качество диспансерного наблюдения и специализированной консультативно-диагностической помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это одна из приоритетных задач, поставленных системе здравоохранения национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

«Прием пациентов в специализированном мобильном комплексе помогает своевременно диагностировать у них сердечно-сосудистые заболевания, предотвращать развитие осложнений, в том числе сосудистые катастрофы – инфаркты и инсульты. Ранее больным, находящимся на кардиологическом и ревматологическом диспансерном наблюдении, приходилось приезжать в профильные центры 5-й больницы самостоятельно. Это требовало от них не только финансовых и временных затрат. Просто преодолеть путь до областного центра зачастую было очень непросто, учитывая состояние здоровья. Теперь «кардиомобили» позволяют нашим узким специалистам «дотягиваться» до этих больных, своевременно корректируя их лекарственную терапию и проводя диагностические мероприятия», – пояснила Елена Тимощенко.

23-24 июля «кардиомобиль» ГКБ №5 работал в Арзамасском округе. Прием пациентов выполнялся в две смены и был организован на территории 3-й поликлиники Центральной городской больницы. Врач-кардиолог Инна Гриценко рассказала, что за два дня медики приняли 45 человек. Консультации были организованы по предварительной записи, а информировали диспансерных больных о приезде «кардиомобиля» их терапевты-участковые. Всем пациентам на месте проводилось необходимое дообследование, например, УЗИ сосудов головного мозга или кардиография сердца.

«Мы работали слаженной командой: кардиологи вели первичный прием, сразу же назначали необходимые исследования с помощью аппаратуры «кардиомобиля». Врачи УЗИ и функциональной диагностики оперативно проводили эти обследования и давали своё заключение, анестезиолог-реаниматолог страховал на случай ухудшения состояния наших больных, фельдшер снимал ЭКГ и осуществлял забор биомаркеров крови. Мы оперативно расшифровывали данные, понимая очаги поражения сердца и сосудов, глубину патологического процесса, его фазу. Это позволяет эффективно и в моменте корректировать терапию больных. С нами работал и врач-невролог, так как ухудшение качества системного кровоснабжения влияет на процессы, происходящие в головном мозге. Его рекомендации для каждого отдельно взятого пациента также позволяли улучшать прогноз для наших больных», – рассказала Инна Гриценко.

Напомним, что с 2025 года в России запущен новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Он является продолжением национального проекта «Здравоохранение» и реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект охватывает все направления работы в отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации.