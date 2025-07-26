Более половины участков тепловых сетей Нижегородского филиала «Т Плюс» успешно прошли испытания на прочность

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Специалисты Нижегородского филиала «Т Плюс» с начала летней ремонтной кампании успешно испытали на прочность и плотность 3960 участков тепловых сетей Дзержинска и Кстовского района. Это составляет 55,2% от общего их количества.
Трубопроводы проверяют повышенным давлением сетевой воды. При этом её охлаждают до температуры не выше 40 градусов, поэтому горячая вода в дома в ходе гидравлических испытаний не подаётся. После устранения выявленных дефектов гидравлические испытания на локальных участках тепловых сетей проводятся повторно. По итогам проведённых испытаний сотрудники Дзержинских и Кстовских тепловых сетей устранили 291 повреждение.
«В настоящее время в Дзержинске и Кстовском районе мы проводим второй этап испытаний тепловых сетей. Завершить их планируем к концу августа. Испытания проводятся по графику, согласованному администрациями муниципальных образований. Просим жителей с пониманием относиться к неудобствам, связанным с сезонными отключениями горячей воды, это необходимо, чтобы обеспечить надёжное теплоснабжение предстоящей зимой», – отметил главный инженер Нижегородского филиала «Т Плюс» Андрей Ванин.
Подготовка теплосетевых объектов филиала к отопительному сезону 2025-2026 гг. проходит в соответствии с календарным планом. К новому отопительному сезону готово теплообменное оборудование 40 центральных тепловых пунктов из 52 и всех 28 котельных. Переложено 6,4 км тепловых сетей.
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