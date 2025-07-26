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Происшествия

Гибель двух подростков на нижегородских водоемах обернулась уголовными делами

01 августа 2025 07:56  [105] Происшествия
Гибель двух подростков на нижегородских водоемах обернулась уголовными делами

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовные дела возбуждены из-за гибели двух подростков в нижегородских водоемах 31 июля, сообщили в СУ СКР по региону. 

Напомним, что в Вознесенском рабочем поселке утонул 16-летний мальчик, бросившийся на помощь тонувшему 17-летнему другу. А в Выксе утонул 13-летний подросток (изначально в МЧС сказали, что ему было 14). 

Расследования ведутся в рамках дел по части 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Следователи проводят ряд мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. 

Параллельно проводится прокурорская проверка, в рамках которой предстоит оценить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правоохранители примут меры, если на то будут основания. 

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Теги:
Купальный сезон Уголовное дело Утонувшие
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