Гибель двух подростков на нижегородских водоемах обернулась уголовными делами

Фото:
Уголовные дела возбуждены из-за гибели двух подростков в нижегородских водоемах 31 июля, сообщили в СУ СКР по региону.
Напомним, что в Вознесенском рабочем поселке утонул 16-летний мальчик, бросившийся на помощь тонувшему 17-летнему другу. А в Выксе утонул 13-летний подросток (изначально в МЧС сказали, что ему было 14).
Расследования ведутся в рамках дел по части 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Следователи проводят ряд мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Параллельно проводится прокурорская проверка, в рамках которой предстоит оценить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правоохранители примут меры, если на то будут основания.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+