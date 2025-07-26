Гибель двух подростков на нижегородских водоемах обернулась уголовными делами Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовные дела возбуждены из-за гибели двух подростков в нижегородских водоемах 31 июля, сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, что в Вознесенском рабочем поселке утонул 16-летний мальчик, бросившийся на помощь тонувшему 17-летнему другу. А в Выксе утонул 13-летний подросток (изначально в МЧС сказали, что ему было 14).

Расследования ведутся в рамках дел по части 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Следователи проводят ряд мероприятий для установления обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Параллельно проводится прокурорская проверка, в рамках которой предстоит оценить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Правоохранители примут меры, если на то будут основания.