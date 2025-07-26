Подростки 14 и 16 лет утонули в Нижегородской области Общество

Сразу две трагедии на воде произошли в Нижегородской области за один час 31 июля. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону.

Так, из пруда "Вознесенский" в одноименном округе водолазы АСО города Саров достали тело 14-летнего мальчика. Обстоятельства и причины случившегося выясняются.

В тот же час, но уже в Выксе произошла другая трагедия. Там при купании в Верхнем пруду начал тонуть 17-летний подросток. На помощь ему бросился 16-летний товарищ. Отдыхающие, тем временем, позвали на помощь спасателя. 17-летнего в итоге вытащили из воды, он жив. А его 16-летний друг утонул. Ведутся поиски тела.

Напомним, что ранее в Вознесенском районе на водоеме погиб 8-летний мальчик. А неделю назад в пруду на территории Дальнеконстантиновского округа утонул 14-летний подросток.