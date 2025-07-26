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Политика

Госсовет предложил заложить финансирование на АСММ в нацпроект по новым энергетическим технологиям

01 августа 2025 09:54  [107] Политика

В национальном проекте "Новые атомные и энергетические технологии" необходимо предусмотреть отдельное финансирование для строительства атомных станций малой мощности (АСММ). С таким предложением выступил председатель комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Он отметил, что в России уже разработаны или готовы к производству станции сверхмалой мощности, однако в рамках нацпроекта их финансирование пока не предусмотрено. Николаев подчеркнул, что такие объекты востребованы, особенно в удалённых и энергодефицитных территориях.

По его мнению, наибольшая потребность в АСММ существует в регионах Дальнего Востока и Арктики, где сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Глава Якутии добавил, что развитие сегмента атомных станций малой мощности важно для сохранения и укрепления технологического лидерства России в энергетике. Сегодня страна обладает прочными позициями в сфере средних и крупных атомных реакторов, однако, по его словам, нужно двигаться дальше, развивая новые направления.

"Реализация ряда проектов в этом сегменте позволит России не только закрепиться в качестве одного из лидеров на мировом энергетическом рынке, но и повысит надёжность энергоснабжения на внутреннем уровне", — пояснил Николаев.

Согласно данным Росстата, за последние десять лет потребление электроэнергии на Дальнем Востоке выросло на 26%, что в два раза превышает средний показатель по стране. Прогноз до 2030 года также демонстрирует опережающую динамику: ожидается ежегодный рост на уровне 5%, что снова более чем вдвое превышает общероссийский уровень.

Чтобы покрыть прогнозируемый дефицит, к 2030 году в энергосистемах Дальневосточного федерального округа необходимо ввести около 2,2 гигаватта мощности теплоэлектростанций, а также не менее 1,7 гигаватта в виде возобновляемых источников энергии.

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Теги:
Энергетика
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