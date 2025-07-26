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Общество

Закон об упрощенном взыскании неоспариваемых долгов вступит в силу 1 ноября

01 августа 2025 10:55  [76] Общество
Закон об упрощенном взыскании неоспариваемых долгов вступит в силу 1 ноября

Президент России Владимир Путин подписал закон, который даёт налоговым органам право взыскивать задолженности с граждан без обращения в суд. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов, передаёт телеканал "360".

Закон расширяет полномочия налоговых органов, позволяя им взыскивать различные виды задолженностей, включая сборы, штрафы, страховые взносы, пени и проценты, без судебного разбирательства. Изменения вступят в силу с 1 ноября 2025 года.

После истечения срока уплаты задолженности у налоговых органов будет полгода на принятие решения о взыскании и информирование гражданина. Уведомление будет направлено через личный кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуги" или заказным письмом.

Взыскание задолженности будет осуществляться поэтапно. Сначала будут использованы денежные средства на банковских счетах, электронных кошельках и в цифровых рублях. Если этих средств недостаточно, взыскание продолжится за счёт наличных денег и имущества. Однако из-под взыскания будут исключены предметы повседневного пользования.

Напомним, накануне Путин утвердил закон о новых госпошлинах для автовладельцев и мигрантов.

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Теги:
Долги Законодательство Налоги
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