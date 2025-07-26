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Общество

Размер госпошлин для водителей и мигрантов вырастет в Нижегородской области

31 июля 2025 16:56  [4] Общество

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит новые госпошлины для автовладельцев и мигрантов. Документ, опубликованный на официальном портале правовых актов, вступит в силу с 1 сентября, сообщает телеканал "360".

Для автовладельцев предусмотрен целый ряд изменений:

  • Госпошлина за внесение изменений в ПТС возрастет с 350 до 525 рублей, а за получение нового ПТС — с 800 до 1200 рублей.
  • Стоимость свидетельства о регистрации автомобиля также увеличится: на пластиковой основе — до 4500 рублей, на бумажной — до 1500 рублей.
  • Госпошлина за водительское удостоверение на пластиковой основе вырастет до 4000 рублей, а за документ нового поколения — до 6000 рублей.
  • Стоимость государственных знаков "Транзит" повысится с 1600 до 2400 рублей, бумажных знаков — с 200 до 300 рублей.
  • Госпошлина за выдачу регистрационных знаков составит от 2000 до 3000 рублей (в зависимости от типа транспорта), а за выдачу знаков на прицепы и мотоциклы — от 1500 до 2250 рублей.

Кроме того, для усиления контроля за миграционными процессами введены следующие пошлины:

  • Постановка на учёт по месту пребывания для лиц без гражданства или иностранных граждан будет стоить 500 рублей, а продление срока пребывания — 1000 рублей.
  • Регистрация иностранцев по месту жительства подорожает с 420 до 1000 рублей.
  • За переоформление или выдачу патентов иностранцам будет взиматься пошлина в размере 4200 рублей. Продление патента также обойдется в 4200 рублей.
  • Внесение правок в разрешение на работу или выдача его дубликата будут стоить 2100 рублей.

Напомним, с 1 января 2025 года был изменён размер госпошлин на ряд услуг, предоставляемых Управлением Росгвардии по Нижегородской области.

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Теги:
Автомобили Мигранты Пошлина
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