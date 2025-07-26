Анна Цивилева: "Такие мероприятия, как чемпионат "Абилимпикс", мотивируют героев специальной операции" Общество

Фото: Государственный фонд "Защитники Отечества"

В Казани состоялась торжественная церемония закрытия первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Чемпионат объединил представителей 79 регионов России, соревновательная программа проводилась по 15 компетенциям.

Нижегородскую область представляли два ветерана СВО, они соревновались в компетенциях «Столярное дело» и «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что обучение, переобучение и трудоустройство ветеранов СВО являются одними из приоритетных задач деятельности фонда «Защитники Отечества».

«Такие мероприятия, как чемпионат «Абилимпикс», мотивируют героев специальной операции. Завершившиеся соревнования задали очень высокую планку. Важно, что наши герои продемонстрировали умения и получили обзор профессий, в которых смогут реализоваться. Для нас это приятно вдвойне: мы понимаем, что идем в правильном направлении – делаем то, что востребовано у наших ветеранов», – сказала Анна Цивилева.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поздравил участников чемпионата.

«Российское движение «Абилимпикс» стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За 10 лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил Президент Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях. «Абилимпикс» предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого года», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Руководитель Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева поблагодарила организаторов и партнеров чемпионата за поддержку и высокий уровень профессионализма.

«Первый чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО – важнейшее событие для развития системы профессиональной реабилитации наших ветеранов. Соревнование прошло по 15 востребованным компетенциям. Среди самых популярных – «Оператор БПЛА», «Сварочные технологии» и «Ремонт и обслуживание автомобилей». Уверена, что навыки, продемонстрированные здесь, станут прочным фундаментом для успешной профессиональной траектории участников чемпионата», – заключила Дина Макеева.

Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» проводился в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина. Организаторы – Минпросвещения России при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Справка:

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.