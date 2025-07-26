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Происшествия

ФСБ задержала Илью Халтурина после выхода из СИЗО

01 августа 2025 14:02  [97] Происшествия
ФСБ задержала Илью Халтурина после выхода из СИЗО

Фото: Александр Воложанин

Бывший руководитель АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин, находившийся под стражей с июля прошлого года, был освобождён после истечения максимально допустимого срока содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ-Приволжье".

На улице около СИЗО Халтурина ждали родственники. Однако он не успел провести с ними и пяти минут. Его сразу задержали сотрудники ФСБ, после чего доставили к следователю, а после в Московский райсуд. 

Суд избрал для Халтурина новую меру пресечения в виде заключения под стражу. Таким образом, бывший управленец снова оказался под арестом — теперь до 22 сентября. По всей видимости, в рамках расследования были добавлены новые эпизоды уголовного дела.

Напомним, Илью Халтурина задержали в июле 2024 года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий при проведении модернизации Нагорной теплоцентрали.

По версии следствия, Халтурин заключал контракты с ООО "Теплоэнергоремонт НН", дочерней структурой АО "Теплоэнерго", что, как предполагается, привело к ущербу в размере 8 млн рублей. Сам обвиняемый вину не признаёт.

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Теги:
Суд Уголовное дело ФСБ
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