Власти улучшили схему движения на перекретке улицы Нахимова и проспекта Ленина Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде изменилась организация движения на перекрёстке улицы Адмирала Нахимова и проспекта Ленина. Обновлённая схема направлена на повышение пропускной способности участка и улучшение безопасности.

Как сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения", на улице Нахимова, перед въездом на перекрёсток, расширена проезжая часть. Теперь нанесена разметка, обозначающая три полосы: две — для выезда на проспект Ленина и одна — для въезда на улицу.

Благодаря новым условиям автомобилисты получили возможность поворачивать налево с двух полос, что ускоряет проезд. Кроме того, добавлена дополнительная правая секция светофора, что увеличило время поворота направо.

Также на остановке общественного транспорта появился заездной карман. Это позволило автобусам останавливаться вне общего потока, не создавая помех другим участникам движения при повороте с проспекта Ленина на улицу Нахимова.

Изменения затронули и сам проспект. На подъезде к перекрёстку в направлении улицы Новикова-Прибоя за счёт переразметки число полос увеличилось с трёх до четырёх. Благодаря этому одна из них выделена специально для левого поворота на улицу Нахимова.

В ЦОДД подчеркнули, что комплексная модернизация позволила сделать движение по перекрёстку более упорядоченным и безопасным. Этому способствовали и ранее проведённые работы: установка нового светофорного объекта, организация островка безопасности и изменение схемы пешеходного движения.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород выполнил около половины дорожных работ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Напомним также, что с 19 июля на участке улицы Тимирязева введено одностороннее движение.