Стоянку на участке Верхневолжской набережной запретят с 19 августа Общество

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Ограничение на стоянку автомобилей будет введено на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода с 19 августа. Мера коснется участка в районе дома №2А.

Ограничение связано с необходимостью обеспечить свободное движение транспорта на указанном участке.

Согласно новым правилам, автомобили, оставленные в зоне действия запрещающего знака более чем на пять минут без видимой причины, будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Исключение составляют случаи, когда транспортные средства используются для посадки или высадки пассажиров, а также для погрузки или разгрузки.

Специалисты настоятельно советуют водителям заранее ознакомиться с новой схемой организации движения и внимательно следить за дорожными знаками, чтобы избежать эвакуации автомобиля.

Ранее сообщалось, что одностороннее движение ввели на участке улицы Тимирязева — от улицы Кулибина до площади Лядова.