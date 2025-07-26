Глеб Никитин встретился с участниками форума православной молодежи "Радость моя" Общество

Фото: Нижегородская епархия

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил V межрегиональный форум православной молодежи "Радость моя" (0+), который проходит в селе Дивеево. На встрече также присутствовали руководитель молодежного отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин и его заместитель Александр Вихарев.

Во время общения с участниками форума глава региона затронул тему роли веры в жизни человека, а также ответил на вопросы ребят.

По словам Глеба Никитина, духовные ценности лежат в основе таких понятий, как любовь к Родине, готовность к самопожертвованию и желание помогать ближнему. Он подчеркнул, что мероприятия вроде форума "Радость моя" создают пространство для осмысления, открытого диалога и совместного поиска ответов на важные вопросы, включая то, как приблизить человека к Богу и сделать этот путь более доступным.

Губернатор отметил, что на молодежь, собравшуюся в Дивееве, возложена особая миссия — становиться лидерами, объединяющими других на основе духовно-нравственных ориентиров. По его словам, региональные власти и впредь будут поддерживать подобные инициативы, способствующие межпоколенческому диалогу, основанному на вере и духовном наследии преподобного Серафима Саровского.

В ходе встречи также поднималась тема взаимодействия Нижегородской митрополии и правительства региона. Отдельно губернатор отметил, что в этом году в рамках форума впервые прошёл грантовый конкурс #РосмолодежьГранты. Победители получили финансирование на реализацию своих инициатив в размере от 80 тысяч до 1,5 млн рублей.

В завершение мероприятия организаторы вручили Глебу Никитину благодарственное письмо, икону преподобного Серафима Саровского и комплект участника форума.

Напомним, в 2025 году форум "Радость моя" объединил в Дивееве более 350 участников из 45 епархий Русской Православной Церкви, представляющих 40 регионов страны. Среди них — около 20 руководителей молодежных отделов, включая представителей епархий Донецкой и Луганской народных республик. Темой форума стали вопросы роли молодежи в обществе и культурном пространстве русского мира: патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственные ориентиры и духовные ценности. Завершение работы форума запланировано на 1 августа.

Ранее сообщалось, что в дни торжеств Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь посетили почти 11 тысяч паломников.