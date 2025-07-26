Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Новое военное училище появится в Нижегородской области
Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 августа 2025 18:24  [117] Прощание с доцентом ННГУ Алексеем Бабаевым пройдет 3 августа
01 августа 2025 18:12  [81] Евгений Люлин: "Нижегородцев называют счастливчиками"
01 августа 2025 17:54  [129] Новую транспортную развязку над ж/д путями открыли в поселке Выездное
01 августа 2025 17:40  [128] Роспотребнадзор обновил список разрешенных мест для купания в Нижнем Новгороде
01 августа 2025 17:28  [132] Глеб Никитин встретился с участниками форума православной молодежи "Радость моя"
01 августа 2025 17:18  [120] Почти 4 млрд рублей направила Горьковская магистраль на выполнение социальных обязательств в I полугодии
01 августа 2025 17:12  [117] «Машинист, проводник, диспетчер»: работники железной дороги принимают поздравления с профессиональным праздником
01 августа 2025 16:53  [135] Школьное образование для детей мигрантов хотят сделать платным
01 августа 2025 16:51  [148] Знаменитый нижегородский ретропоезд нарекли "Муромцем"
01 августа 2025 16:45  [159] Директором нижегородского филиала РТРС стал Вячеслав Ульященко
Общество

Глеб Никитин встретился с участниками форума православной молодежи "Радость моя"

01 августа 2025 17:28  [132] Общество
Глеб Никитин встретился с участниками форума православной молодежи Радость моя

Фото: Нижегородская епархия

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил V межрегиональный форум православной молодежи "Радость моя" (0+), который проходит в селе Дивеево. На встрече также присутствовали руководитель молодежного отдела Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин и его заместитель Александр Вихарев.
Во время общения с участниками форума глава региона затронул тему роли веры в жизни человека, а также ответил на вопросы ребят.

По словам Глеба Никитина, духовные ценности лежат в основе таких понятий, как любовь к Родине, готовность к самопожертвованию и желание помогать ближнему. Он подчеркнул, что мероприятия вроде форума "Радость моя" создают пространство для осмысления, открытого диалога и совместного поиска ответов на важные вопросы, включая то, как приблизить человека к Богу и сделать этот путь более доступным.

Губернатор отметил, что на молодежь, собравшуюся в Дивееве, возложена особая миссия — становиться лидерами, объединяющими других на основе духовно-нравственных ориентиров. По его словам, региональные власти и впредь будут поддерживать подобные инициативы, способствующие межпоколенческому диалогу, основанному на вере и духовном наследии преподобного Серафима Саровского.

В ходе встречи также поднималась тема взаимодействия Нижегородской митрополии и правительства региона. Отдельно губернатор отметил, что в этом году в рамках форума впервые прошёл грантовый конкурс #РосмолодежьГранты. Победители получили финансирование на реализацию своих инициатив в размере от 80 тысяч до 1,5 млн рублей.

В завершение мероприятия организаторы вручили Глебу Никитину благодарственное письмо, икону преподобного Серафима Саровского и комплект участника форума.

Напомним, в 2025 году форум "Радость моя" объединил в Дивееве более 350 участников из 45 епархий Русской Православной Церкви, представляющих 40 регионов страны. Среди них — около 20 руководителей молодежных отделов, включая представителей епархий Донецкой и Луганской народных республик. Темой форума стали вопросы роли молодежи в обществе и культурном пространстве русского мира: патриотизм, самореализация, добровольчество, творчество, нравственные ориентиры и духовные ценности. Завершение работы форума запланировано на 1 августа.

Ранее сообщалось, что в дни торжеств Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь посетили почти 11 тысяч паломников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Дивеевский район Религия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных