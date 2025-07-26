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Общество

Более 7 тысяч нижегородцев нашли работу с помощью кадрового центра в 2025 году

01 августа 2025 10:11  [57] Общество
Более 7 тысяч человек нашли работу при поддержке нижегородского кадрового центра

Фото: Управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Более 7 тысяч человек нашли работу при поддержке нижегородского кадрового центра «Работа России» в I полугодии 2025 года.

«При почти «нулевом» уровне безработицы наш регион, как и многие другие, испытывает серьезную потребность в квалифицированных специалистах. Особенно сильно – в таких сферах, как промышленность, строительный сектор, сельское хозяйство, образование и здравоохранение. Нижегородский кадровый центр помогает соискателям найти востребованную профессию, а также пройти переобучение в рамках нацпроекта «Кадры», если не хватает необходимых навыков», - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

За помощью в трудоустройстве можно обратиться в один из офисов нижегородского кадрового центра «Работа России» или позвонить по телефону: 8 (800) 250-47-47. Узнать подробности также можно в официальной группе нижегородского кадрового центра «Работа России» во «Вконтакте».

«Для каждого соискателя мы составляем индивидуальный план содействия занятости: анализируем навыки и запросы, подбираем меры поддержки с учетом конкретной жизненной ситуации. Кому-то требуется профориентация, кому-то - психологическая поддержка или социальная адаптация, а кого-то направляем на переобучение. Важно, что мы сопровождаем людей на всех этапах: от поиска вакансии до адаптации на новом месте», - рассказала директор нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

При содействии службы занятости нижегородцы в I полугодии 2025 года заняли вакантные позиции в оборонно-промышленном комплексе, торговых, медицинских и образовательных учреждениях, пополнили коллективы предприятий общепита и ЖКХ.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
Нацпроект Работа Трудоустройство
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