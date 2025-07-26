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Общество

Почти 4 млрд рублей направила Горьковская магистраль на выполнение социальных обязательств в I полугодии

01 августа 2025 17:18  [32] Общество
Почти 4 млрд рублей направила Горьковская магистраль на выполнение социальных обязательств в I полугодии

Фото: пресс-служба ГЖД

За I полугодие 2025 года Горьковская железная дорога реализовала почти 4 млрд рублей на выполнение социальных обязательств. Об этом стало известно на социально-экономическом форуме, который традиционно проходит в Центральном Дворце культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде. В рамках форума железнодорожники обсудили выполнение отраслевого соглашения и коллективных договоров ОАО «РЖД» и ДЗО.

Участники отметили, что растёт уровень заработной платы работников. Так, средняя заработная плата в границах магистрали составила почти 95 тыс. рублей. В соответствии с условиями Коллективного договора в компании проходит ежегодная индексация заработной платы два раза в год. В этом году индексация составила 3,64%.

Начальник Горьковской железной дороги – Филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский подчеркнул, что на магистрали в данный момент работает более 36 тыс. человек. Каждый работник – специалист высочайшего класса, а в целом Горьковская магистраль – это коллектив, способный в кратчайшие сроки трансформировать процессы под новые вызовы и потребности грузовладельцев, пассажиров и в целом экономики страны.

Горьковская железная работа ведет активную работу по поддержке молодых специалистов. Более 15 лет реализуется целевая программа «Молодежь ОАО РЖД». Сотрудников до 35 лет трудится на ГЖД более 10 тыс.

Добавим, что социальными обязательствами магистрали является проведение спортивно-массовых мероприятий и привлечение работников к здоровому образу жизни.

В продолжение форума последовало награждение отличившихся сотрудников, приуроченное ко Дню железнодорожника. Лучшим железнодорожникам вручал грамоты, благодарственные письма и ценные подарки лично начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский с председателем Дорпрофжел Евгением Захаровым.

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Теги:
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