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Общество

Евгений Люлин: "Нижегородцев называют счастливчиками"

01 августа 2025 18:12  [80] Общество
Евгений Люлин: Нижегородцев называют счастливчиками

Фото: пресс-служба ЗСНО

1 августа председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в торжествах, посвященных 122-летию прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. Торжественные мероприятия проходят в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре в селе Дивеево.

«Каждый раз, когда приезжаю в Дивеево, чувствую духовный подъем, - поделился впечатлениями председатель областного парламента. - Рано утром специально обошел весь монастырь, заглянул в палаточный городок, где живут тысячи паломников со всей страны. Светлые лица, молитвы на устах. Каждый приехал со своей болью и надеждой к батюшке Серафиму. Каждый – обязательно уедет домой с радостью в сердце!»

По словам Евгения Люлина, нижегородцам очень повезло: «Приезжие называют нас счастливчиками. Потому что от Нижнего Новгорода до Дивеева рукой подать. Многие едут сюда по неделе и больше. Из других регионов, даже стран! В Дивеево приезжают самые разные люди. И рядовые граждане. И политики. И ученые. Здесь все равны. Не передать с каким трепетом и благоговением встречают люди мощи преподобного Серафима Саровского, когда их по традиции выносят из Троицкого собора, чтобы совершить перед ними Божественную литургию!»

«Много чудес совершил и продолжает совершать святой Серафим Саровский. Знаю, что в «Росатоме» верят, что ядерный щит страны был создан по его молитвам. Только представьте: в разоренной войной стране за 4 года догнать американцев, создать ядерное оружие. Разве это не чудо? – заявил председатель Законодательного Собрания. - Помню, как в 1991 году, когда всё вокруг рушилось, явились мощи святого Серафима и крестным ходом двинулись из Ленинграда по всей стране в Дивеево. С этого момента началось возрождение православия и всей страны. И сегодня, когда наша страна проходит через испытания, молитвенная помощь батюшки Серафима помогает России выстоять и стать сильнее».

По информации Нижегородской митрополии Русской православной церкви, в этом году за два дня в Дивеево прибыли 11 тысяч паломников и гостей. В Божественной литургии под открытым небом, которая прошла 1 августа на площади перед Преображенским собором монастыря, приняли участие 3,5 тысячи человек.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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