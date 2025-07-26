Тысячи паломников собрались в Дивееве в день памяти Серафима Саровского Общество

Фото: Нижегородская епархия

1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского, на площади перед Преображенским собором Серафимо-Дивеевского монастыря прошла Божественная литургия под открытым небом. Службу возглавил митрополит Воскресенский Григорий — управляющий делами Московской Патриархии. Подробности сообщили в Нижегородской епархии.

По традиции перед началом богослужения раку с мощами преподобного Серафима перенесли из Троицкого собора обители. Вместе с архиереем молились настоятельница монастыря игумения Сергия (Конкова), сестры Дивеевской обители, настоятельницы других женских монастырей и тысячи паломников со всей страны.

На литургии присутствовали и представители власти — полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, депутаты Госдумы, Законодательного собрания и другие официальные лица.

Богослужебные песнопения исполнил хор Серафимо-Дивеевского монастыря. С проповедью перед причастием выступил епископ Филарет. По завершении службы митрополит Григорий зачитал приветствие Святейшего Патриарха Кирилла.

"Христос Воскресе!" — как звучало это в Дивееве

В завершение литургии к верующим обратился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он поздравил всех с днем памяти преподобного Серафима:

"Дорогие паломники и гости, всех вас приветствую словами батюшки Серафима: "Христос Воскресе"! Благодарю собратьев-архипастырей, оставивших свои дела ради этого праздника, священнослужителей, матушку Сергию и сестер обители за подготовку торжеств. Спасибо епископату Нижегородской митрополии, мирянам и волонтерам, которые делают всё, чтобы каждый, кто приходит сюда, нашел утешение. Храни вас Господь! Будем трудиться во славу Церкви и нашего Отечества!"

Митрополит Григорий подчеркнул, что Дивеево — по-настоящему особое место для православных:

"По возможности будем приезжать сюда, чтобы молиться у мощей преподобного Серафима — нашего великого ходатая у престола Божиего. Здесь молитва совершается совершенно по-особому. Храни нас всех Господь молитвами преподобного!"

Дивеево и Арзамас преображаются — говорят власти

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров отметил значение монастыря как духовного и культурного центра: "Серафимо-Дивеевский монастырь — источник доброты, человеколюбия, опора традиционных ценностей. В прошлом году его посетили свыше 600 тысяч человек. Сегодня на федеральном и региональном уровнях многое делается, чтобы развивать как сам монастырь, так и всю сопутствующую инфраструктуру".

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что праздники в Дивееве собирают десятки тысяч паломников: "С благословения Патриарха мы начали масштабные преобразования в рамках паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Храмы восстанавливаются, благоустройство обновляется. Каждый год видно, как Дивеево и Арзамас меняются — и это видят все гости".

О важности торжества и живой веры

Председатель Заксобрания области Евгений Люлин назвал Дивеево "духовным сердцем России": "Это место, где каждый ощущает благодать и силу православной веры. Торжества в честь батюшки Серафима напоминают нам, насколько важны милосердие, единство и сохранение традиционных ценностей. Это не просто праздник — это путь к духовному укреплению общества".

Председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов впервые участвовал в торжествах: "Это одно из главных событий православной жизни, когда тысячи верующих приезжают, чтобы почтить память батюшки Серафима, помолиться, почувствовать благодать. Я провел здесь урок мужества для участников форума "Радость моя". Говорили о службе, истории, традициях, о том, как не потерять правду. Очень ценное общение".

Первый зампред Гордумы Евгений Костин добавил, что торжества в Дивееве — это не только молитва, но и живая, трепетная общность: "Праздник в честь Серафима Саровского проходит более 30 лет, и каждый год он собирает тысячи людей. Это место — особенное. Здесь чувствуешь энергию, единство и обновление. Палаточный лагерь, волонтеры, атмосфера — всё здесь про духовную гармонию. Всем советую приехать в Дивеево".

Сколько людей приняли участие

По данным правоохранительных органов, в день памяти преподобного Серафима на литургии собралось 5 500 человек. В общей сложности, в дни торжеств Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь посетили около 11 000 паломников.