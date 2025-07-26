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Спорт

Нижегородская область запускает стратегию психологической поддержки в сфере спорта

02 августа 2025 12:17  [118] Спорт
Нижегородская область запускает стратегию психологической поддержки в сфере спорта

Фото: минспорта Нижегородской области

В Нижегородской области начал реализовываться пилотный проект, посвящённый внедрению Стратегии психологического сопровождения в сфере физической культуры и спорта.

Ключевым этапом запуска стало подписание трёхстороннего соглашения между министерством спорта региона, Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского и департаментом физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

Документ подписали министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, ректор ННГУ Олег Трофимов и директор городского департамента спорта Антон Ермаков. Соглашение стало итогом совместной работы, начатой в 2023 году, когда была сформирована рабочая группа из представителей органов власти, университета и практикующих психологов.

По словам Дмитрия Кабайло, реализация стратегии направлена на систематизацию инструментов психологической поддержки в спорте. Особое внимание будет уделено детям и подросткам, занимающимся спортом, а также тренерам и родителям. Он подчеркнул, что опыт региона планируется передать федеральному Минспорту для возможного масштабирования.

Документ определяет приоритетные направления развития психологической помощи как для профессиональных спортсменов и сборных команд области, так и для участников студенческих, школьных и корпоративных лиг.

В рамках реализации стратегии предполагается повысить доступность психологической и психолого-педагогической помощи для всех участников учебно-тренировочного и соревновательного процесса. К 2030 году планируется увеличение количества штатных психологов в спортивных учреждениях региона и обустройство специализированных кабинетов на объектах спорта.

Среди ожидаемых результатов — повышение качества оказываемой помощи, снижение уровня асоциального поведения среди несовершеннолетних и повышение эффективности общественных инвестиций в сферу спорта.

Ректор ННГУ Олег Трофимов отметил, что сопровождение спортсменов — одно из приоритетных направлений научной работы университета. Он добавил, что работа с родителями юных спортсменов также требует внимания, так как их поведение может влиять на психологический климат в спортивной среде.

На заседании Общественного совета при региональном минспорта также стало известно, что заведующая кафедрой спортивной медицины и психологии ННГУ Светлана Соколовская вошла в состав экспертного совета при федеральном минспорте. Этот орган занимается разработкой профессионального стандарта "Спортивный психолог", который планируется утвердить к концу 2025 года.

Следующим шагом станет подготовка изменений в штатные расписания спортивных учреждений — в них планируется включить новую должность спортивного психолога.

Контроль за реализацией стратегии и оценка эффективности применяемых подходов будет возложена на специалистов АНО "Центр школьных спортивных лиг и развития спорта в Нижнем Новгороде", а также на профильную лабораторию ННГУ.

Антон Ермаков подчеркнул, что цель проекта — создание среды, в которой спорт становится не только способом достижения результатов, но и инструментом воспитания и развития личности. Центр, созданный по инициативе главы города Юрия Шалабаева, будет способствовать раскрытию потенциала нижегородских школьников.

Операционное сопровождение реализации стратегии обеспечит АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области", учреждённая региональным министерством спорта.

Ранее сообщалось, что в регионе внедряют систему сопровождаемого трудоустройства инвалидов. 

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Теги:
ННГУ психология Спорт
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