Индекс промпроизводства достиг 103,3% в Нижегородской области
Личный кабинет на сайте ФНС завели почти 100 тысяч нижегородцев
Красивые даты для свадьбы в 2026 году назвали в нижегородском ЗАГСе
Новое военное училище появится в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 июля 2025 19:03  [56] Стоянку на участке Верхневолжской набережной запретят с 19 августа
29 июля 2025 18:46  [79] Систему сопровождаемого трудоустройства инвалидов внедряют в Нижегородской области
29 июля 2025 18:33  [78] Депутатов предложили проверить на женоненавистничество за их идеи
29 июля 2025 17:55  [88] В Сосновском округе капитально отремонтированы четыре фельдшерско-акушерских пункта
29 июля 2025 17:54  [102] Михаил Мурашко и Глеб Никитин обсудили развитие сферы здравоохранения в регионе
29 июля 2025 17:46  [103] Нижегородский митрополит Георгий снова начал крестить младенцев
29 июля 2025 17:37  [104] Более 24,5 тысячи пациентов приняли медики в "Поездах здоровья" с начала года
29 июля 2025 17:27  [113] ЗСНО инициировало создание штаба по борьбе с борщевиком
29 июля 2025 16:59  [137] Нижегородцы потратили более 12 млн рублей лекарства от алкоголизма
29 июля 2025 16:44  [181] Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
Общество

Систему сопровождаемого трудоустройства инвалидов внедряют в Нижегородской области

29 июля 2025 18:46  [79] Общество
Систему сопровождаемого трудоустройства инвалидов внедряют в Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области ведется работа по созданию системы сопровождаемого трудоустройства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. 

По ее данным, внедрение технологии обсудили на стратегической сессии с участием представителей власти, бизнеса и некоммерческого сектора. В ее работе приняли участие специалисты в сфере занятости и социальной политики, а также представители благотворительных организаций. В частности, советник генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Екатерина Никитина, руководитель регионального управления по труду и занятости Игорь Пантюхин, президент фонда "Всё получится!" Алина Сетова, руководитель партнёрских программ фонда Анна Самородова, а также консультант по инклюзивному развитию Роман Пономаренко из "Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области". 

Свои практики представил фонд "Всё получится!" из Санкт-Петербурга. Его специалисты разработали модель, ориентированную на трудоустройство молодых людей из уязвимых групп, в том числе имеющих инвалидность. Подход учитывает индивидуальные особенности кандидатов, помогает им найти подходящее место работы и успешно адаптироваться. Работодателям, в свою очередь, предлагается помощь в адаптации вакансий под потребности новых сотрудников.

Игорь Пантюхин отметил, что в регионе уже реализуются инклюзивные проекты, и теперь стоит задача объединить их в единую систему. Он также сообщил, что участники договорились провести круглый стол с бизнес-сообществом, чтобы обсудить внедрение новых технологий трудоустройства.

С конца 2023 года в регионе действует Проектный инклюзивный офис, который помогает людям с инвалидностью находить работу, а работодателям — получать поддержку и квалифицированных сотрудников. Эта инициатива вошла в топ-100 лучших идей форума "Сильные идеи для нового времени", где было представлено более 35 тысяч предложений.

По словам Романа Пономаренко, сегодня в стране и регионе ощущается острый кадровый дефицит. При этом лишь 24% трудоспособных граждан с инвалидностью вовлечены в трудовую деятельность. Остальные остаются вне экономических процессов и живут на социальные выплаты. Он подчеркнул, что необходимо внедрять новые механизмы, способные изменить ситуацию.

По итогам сессии участники утвердили карту взаимодействия между представителями власти, бизнеса, службы занятости, некоммерческого сектора и Проектного инклюзивного офиса. Этот документ станет основой для дальнейшей работы по созданию устойчивой системы сопровождаемого трудоустройства в регионе.

Ранее сообщалось, что незрячих тестировщиков госсайтов начнут обучать в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвалиды Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
27 мая 2025 09:42  [748] Нижегородская область запускает модернизацию системы реабилитации инвалидов
29 марта 2025 09:45  [948] Сведения об удобстве нижегородского метро для инвалидов появились на "Яндекс Картах"
24 декабря 2024 19:15  [910] Театральный проект на жестовом языке из Нижнего Новгорода признали лучшим на федеральном конкурсе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
26 июля 2025 20:40X-WATERS - 2025: около 3000 пловцов покорили Волгу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных