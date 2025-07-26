Систему сопровождаемого трудоустройства инвалидов внедряют в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области ведется работа по созданию системы сопровождаемого трудоустройства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По ее данным, внедрение технологии обсудили на стратегической сессии с участием представителей власти, бизнеса и некоммерческого сектора. В ее работе приняли участие специалисты в сфере занятости и социальной политики, а также представители благотворительных организаций. В частности, советник генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Екатерина Никитина, руководитель регионального управления по труду и занятости Игорь Пантюхин, президент фонда "Всё получится!" Алина Сетова, руководитель партнёрских программ фонда Анна Самородова, а также консультант по инклюзивному развитию Роман Пономаренко из "Проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области".

Свои практики представил фонд "Всё получится!" из Санкт-Петербурга. Его специалисты разработали модель, ориентированную на трудоустройство молодых людей из уязвимых групп, в том числе имеющих инвалидность. Подход учитывает индивидуальные особенности кандидатов, помогает им найти подходящее место работы и успешно адаптироваться. Работодателям, в свою очередь, предлагается помощь в адаптации вакансий под потребности новых сотрудников.

Игорь Пантюхин отметил, что в регионе уже реализуются инклюзивные проекты, и теперь стоит задача объединить их в единую систему. Он также сообщил, что участники договорились провести круглый стол с бизнес-сообществом, чтобы обсудить внедрение новых технологий трудоустройства.

С конца 2023 года в регионе действует Проектный инклюзивный офис, который помогает людям с инвалидностью находить работу, а работодателям — получать поддержку и квалифицированных сотрудников. Эта инициатива вошла в топ-100 лучших идей форума "Сильные идеи для нового времени", где было представлено более 35 тысяч предложений.

По словам Романа Пономаренко, сегодня в стране и регионе ощущается острый кадровый дефицит. При этом лишь 24% трудоспособных граждан с инвалидностью вовлечены в трудовую деятельность. Остальные остаются вне экономических процессов и живут на социальные выплаты. Он подчеркнул, что необходимо внедрять новые механизмы, способные изменить ситуацию.

По итогам сессии участники утвердили карту взаимодействия между представителями власти, бизнеса, службы занятости, некоммерческого сектора и Проектного инклюзивного офиса. Этот документ станет основой для дальнейшей работы по созданию устойчивой системы сопровождаемого трудоустройства в регионе.

Ранее сообщалось, что незрячих тестировщиков госсайтов начнут обучать в Нижегородской области.