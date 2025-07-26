Ветврачи назвали причины смерти нижегородского пса-пухляша Кругетса Общество

В приюте "Сострадание НН" рассказали, что стало причиной смерти Кругетса — собаки с сильнейшим ожирением, которую хозяева выкинули на улицу.

30 июля псу резко стало плохо: он отказывался вставать и издавал звуки боли. Ветеринары предположили, что у него наблюдается головокружение.

На следующий день Кругетс умер. Позже специалисты установили точную причину. Оказалось, у животного неожиданно вскрылось новообразование на печени, что вызвало внутреннее кровотечение и инфаркт почки.

Напомним, Кругетс попал в приют в 2023 году в тяжёлом состоянии. Он страдал от выраженного ожирения и практически не мог передвигаться. По словам сотрудников приюта, прежние владельцы довели пса до такого состояния, а затем оставили на улице.

Врачи провели обследование и назначили строгую диету. Со временем псу удалось похудеть до 48 кг. Несколько лет волонтёры пытались найти ему новый дом, но тщетно.