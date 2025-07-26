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Общество

Умер знаменитый пес-пухляш Кругетс

31 июля 2025 10:00  [105] Общество
Умер знаменитый пес-пухляш Кругетс

Фото: "Сострадание НН"

Знаменитый пес-толстяк Кругетс из Нижнего Новгорода скончался ночью 31 июля.

Накануне волонтеры "Сострадания НН" сообщили, что алабай перестал ходить и постоянно скулит от боли. Причины резкого ухудшения здоровья были неясны. Ветеринары подозревали, что у животного могло быть сильное головокружение.

"Круги ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны...", - сказали в приюте.

Напомним, что алабая с сильнейшим ожирением нашли на улице осенью 2023 года. Ветеринары и волонтеры помогли Кругетсу похудеть до 48 кг, но найти ему новых хозяев так и не вышло.

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Теги:
Смертность Собаки
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