Умер знаменитый пес-пухляш Кругетс Общество

Фото: "Сострадание НН"

Знаменитый пес-толстяк Кругетс из Нижнего Новгорода скончался ночью 31 июля.

Накануне волонтеры "Сострадания НН" сообщили, что алабай перестал ходить и постоянно скулит от боли. Причины резкого ухудшения здоровья были неясны. Ветеринары подозревали, что у животного могло быть сильное головокружение.

"Круги ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны...", - сказали в приюте.

Напомним, что алабая с сильнейшим ожирением нашли на улице осенью 2023 года. Ветеринары и волонтеры помогли Кругетсу похудеть до 48 кг, но найти ему новых хозяев так и не вышло.