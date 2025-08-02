Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Нижним Новгородом Происшествия

Авария с летальным исходом произошла вечером 1 августа на автодороге между Красным Мысом и Гнилицкими двориками в Нижегородской области.

По данным регионального управления ГИБДД, ДТП случилось на 6 км указанного участка. Водитель автомобиля "Лада Ларгус", нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ.

В результате удара погиб 33-летний пассажир ВАЗа. Также пострадали водитель этой машины, которому 41 год, и еще один пассажир, 27 лет. Оба были доставлены в больницу с различными травмами.

После происшествия водитель "Ларгуса" скрылся с места аварии. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее сообщалось о наезде на пешеходов возле кафе на улице Рождественской в Нижнем Новгороде. Пострадали трое мужчин. Водитель автомобиля "Омода" разыскивается сотрудниками ГАИ.