Неизвестный водитель сбил трех пешеходов у кафе на Рождественской улице

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ДТП с пострадавшими произошло возле кафе "Безухов" на Рождественской улице Нижнего Новгорода около 4 часов утра 2 августа. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По данным правоохранителей, автомобиль марки "Омода" совершил наезд на троих пешеходов, после чего скрылся. Его личность на данный момент не установлена.
Двое пострадавших - мужчины 27 и 28 лет - отказались проходить медицинское освидетельствование. Третьему пострадавшему, 31-летнему жителю Нижнего Новгорода, потребовалась медицинская помощь — его доставили.
Ранее сообщалось, что нижегородец предстанет перед судом за аварию с четырьмя погибшими.
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