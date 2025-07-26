Неизвестный водитель сбил трех пешеходов у кафе на Рождественской улице Происшествия

Фото: пресс-служба МВД по Нижегородской области

ДТП с пострадавшими произошло возле кафе "Безухов" на Рождественской улице Нижнего Новгорода около 4 часов утра 2 августа. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По данным правоохранителей, автомобиль марки "Омода" совершил наезд на троих пешеходов, после чего скрылся. Его личность на данный момент не установлена.

Двое пострадавших - мужчины 27 и 28 лет - отказались проходить медицинское освидетельствование. Третьему пострадавшему, 31-летнему жителю Нижнего Новгорода, потребовалась медицинская помощь — его доставили.

Ранее сообщалось, что нижегородец предстанет перед судом за аварию с четырьмя погибшими.