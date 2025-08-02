Синоптики рассказали, какая погода ждет нижегородцев на следующей неделе

Фото:
В ближайшие дни жителей Нижнего Новгорода ожидает сочетание теплой погоды и регулярных осадков. Согласно данным сервиса "Яндекс Погода", температура воздуха будет комфортной, но дожди пройдут почти каждый день.
На протяжении недели максимальные дневные значения достигнут +28, а ночные температуры не опустятся ниже +15.
В понедельник, 4 августа, днем ожидается дождь, температура воздуха составит около +28 градусов. Ночью осадки продолжатся, прогнозируется до +19.
Во вторник, 5 августа, в течение суток пройдут дожди, днем возможны грозы. Воздух прогреется до +24, а ночью - до +19.
Среда, 6 августа, также будет дождливой. Днем термометры покажут +24 градуса, а ночью — +19.
В четверг, 7 августа, будет облачно, но без дождей. Воздух прогреется до +25 градусов днем. Ночью будет +17.
Без осадков будет и в пятницу, 8 августа. Днем ожидается пасмурная погода: днем +22, ночью +16.
В выходные погода останется теплой, но переменчивой. В субботу, 9 августа прогнозируется +16 ночью и до +22 днем. В воскресенье, 10 августа, пасмурно, но без осадков. Днем воздух прогреется до +22, ночью - до +15.
Ранее Гидрометцентр сообщил, что средняя декадная температура воздуха до 10 августа будет на уровне 19-21 градуса.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+