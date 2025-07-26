Высокая пожароопасность установится в Нижегородской области Общество

С 1 по 4 августа в отдельных районах Нижегородской области установится четвертый класс пожарной опасности в лесах и на торфяниках. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Возрастает риск возникновения природных пожаров. Возможны увеличение числа очагов возгорания, расширение площадей пожаров, а также распространение огня на населённые пункты и объекты экономики.

Специалисты МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности в период повышенной опасности.

Граждан просят отказаться от посещения лесов при получении информации о высокой или чрезвычайной пожароопасности. Также категорически запрещается сжигать мусор на дачных и садовых участках, особенно вблизи лесных массивов.

В случае обнаружения природного пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную службу и действовать с максимальной осторожностью.

Ранее сообщалось, что возгорание тюков сена площадью около 1400 квадратных метров в Пильнинском округе.