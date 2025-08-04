Проституция под прикрытием: экс-полицейского осудят в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении восьми человек, которым вменяется участие в организации и содействии занятию проституцией. Дело передано в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

По данным силового ведомства, среди обвиняемых — двое предпринимателей, экс-заместитель начальника угрозыска областного МВД, а также управляющая, бухгалтер и три администратора массажных салонов.

Следствие установило, что с августа 2019 года по май 2024-го в Нижнем Новгороде действовали два салона, в которых под видом массажных процедур клиентам оказывались интимные услуги за плату. Организацией схемы занимались бизнесмены, управляющая и бухгалтер, а администраторы помогали координировать работу. По версии следствия, прикрытие салонам обеспечивал бывший сотрудник полиции.

Бывшему правоохранителю также предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также в незаконном хранении и ношении боеприпасов.

При одном из задержаний экс-сотрудник полиции применил силу к трем потерпевшим, нанеся одному из них травмы средней тяжести. Кроме того, при обыске в его доме были найдены боеприпасы, не числившиеся на учете.

Выявить противоправную деятельность удалось благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников региональных ФСБ и МВД.

Собранные материалы и доказательства признаны достаточными для передачи дела в суд. Рассмотрение пройдет по существу.

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