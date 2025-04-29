Сеть борделей накрыли в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность сети подпольных борделей, замаскированных под массажные салоны. Два таких заведения располагались на бульваре Заречном, 1 и улице Варварской, 40а.

По данным ИА "Говорит Нижний", ссылающегося на материалы проверки, организацией незаконного бизнеса занимался человек, контролировавший работу обоих притонов. Более того, он пользовался поддержкой представителей местной власти и правоохранительных структур. Это позволило заведениям работать без препятствий и вмешательства со стороны надзорных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". В настоящее время следователи устанавливают всех участников преступной схемы, включая возможных пособников среди чиновников и сотрудников силовых структур. Расследование продолжается.

По информации следствия, деятельность этой преступной группы не ограничивалась Нижним Новгородом. Аналогичные бордели были обнаружены в других городах России — Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Новороссийске.