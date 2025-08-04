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Клуб "Орби" обвинил "Пари НН" в нарушении правил ФИФА при переходе Бедошвили

05 августа 2025 11:11  [122] Спорт
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Фото: ФК "Пари НН"

Футбольный клуб "Орби" из Грузии намерен обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу перехода полузащитника Вахо Бедошвили в нижегородский "Пари НН".

Ранее нижегородцы объявили о трансфере 21-летнего игрока, отметив, что выкупили права на него у тбилисского "Орби".

Однако, как утверждает грузинская сторона, контракт Бедошвили с "Орби" действовал до конца 2026 года. По словам представителей клуба, после успешного выступления полузащитника за молодёжную сборную Грузии на чемпионате Европы U21 они получили предложения от европейских команд. С одним из них были согласованы условия трансфера и личного контракта, однако подписание не состоялось.

"На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без ведома клуба. С тех пор связаться с ним не удалось", — следует из официального обращения "Орби".

Позднее клуб получил уведомление о том, что Бедошвили в одностороннем порядке расторг контракт и подписал соглашение с "Пари НН". В "Орби" считают, что действия как самого игрока, так и российского клуба нарушают регламент ФИФА и ущемляют интересы тбилисской команды. В связи с этим принято решение подать жалобу в ФИФА и инициировать разбирательство.

Ситуацию прокомментировал спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов. В беседе с ТАСС он сказал, что в контракте футболиста была зафиксирована сумма отступных, согласованная в арендном соглашении между "Орби" и другим клубом — "Гареджи".

"Мы знали об этом пункте и воспользовались правом выкупа. Возможно, "Орби" рассчитывал заработать больше, но юридически оснований для оспаривания условий сделки мы не видим", — заявил Удальцов.

Он подчеркнул, что решение обращаться в ФИФА — личное дело "Орби", а нижегородцы сосредоточены на интеграции Бедошвили в команду.

"Мы довольны, что смогли подписать контракт с Вахо. Это молодой и перспективный игрок, которого мы давно вели. Верим в его потенциал и рады видеть его в составе "Пари НН"", — добавил спортивный директор.

Ранее стало известно, что состав ФК "Пари НН" пополнил ямайский полузащитник Реналдо Сефас.

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Теги:
Жалобы ФК Пари НН Футбол
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