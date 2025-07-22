Полузащитник сборной Ямайки Реналдо Сефас присоединился к "Пари НН"

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Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" заключил контракт с 25-летним полузащитником Реналдо Сефасом. Соглашение рассчитано на три года.
Свою профессиональную карьеру Сефас начал на Ямайке, выступая за клуб "Арнетт Гарденс". Позже он перебрался в Европу, где защищал цвета македонского "Шкупи". Последние два сезона полузащитник провел в Турции, играя за "Анкарагюджю".
Ямаец может играть как на левом, так и на правом фланге полузащиты. За турецкий клуб он провел 67 матчей, в которых отметился 14 голами и восемью результативными передачами.
Кроме клубных достижений, Сефас обладает и международным опытом. Он провел 11 матчей в квалификационных этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, отличившись пятью забитыми мячами.
Новичок "Пари НН" также является действующим футболистом сборной Ямайки. В составе национальной команды он провел 21 матч, в том числе принял участие в матчах Лиги Наций КОНКАКАФ.
Ранее сообщалось, что "Пари НН" заключил соглашения с футболистами из сборных Нигерии и Панамы.
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