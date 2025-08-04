Электронную очередь ввели на портале пациента в Нижегородской области
Какие улицы перекроют из-за празднования 804-летия Нижнего Новгорода
После тысячи жалоб: в ЗСНО предлагают наказывать за самовыгул собак
Какие погодные сюрпризы ждут нижегородцев в августе: прогноз на месяц
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 августа 2025 09:16  [101] Под куполом, на арене и в воде: нижегородский цирк представил "Царство фонтанов"
06 августа 2025 08:00  [150] Воссоздание Триумфальной арки в Нижнем Новгороде передали субподрядчику
05 августа 2025 16:45  [351] Нижний Новгород простится с артистом Виктором Кондрашкиным 6 августа
05 августа 2025 12:40  [287] Мурал и арт-объект в честь путешественника Конюхова появились в Чкаловске
05 августа 2025 07:00  [355] Нижегородский театр "Комедiя" хотят обследовать за 2,6 млн рублей
04 августа 2025 14:53  [354] Нижегородцам показали фильм о подвиге железнодорожников в годы ВОВ
04 августа 2025 14:39  [429] Улицу Рождественскую украсили историческим граффити — фото
04 августа 2025 13:00  [425] Интерактивный памятник Ивану Кулибину установили в Нижнем Новгороде
01 августа 2025 18:39  [712] Проект строительства гостиницы на Большой Покровской прошел экспертизу
01 августа 2025 15:50  [862] Четыре экотропы появятся в нацпарке "Нижегородское Поволжье"
Культура и отдых

Под куполом, на арене и в воде: нижегородский цирк представил "Царство фонтанов"

06 августа 2025 09:16  [101] Культура и отдых
Под куполом, на арене и в воде: нижегородский цирк представил Царство фонтанов

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На арене Нижегородского цирка имени Маргариты Назаровой стартовали показы грандиозного шоу "Царство фонтанов" (0+). Свет, вода и музыка слились в единый поток эмоций, вызывая восторг у зрителей. Подробности — в материале НИА "Нижний Новгород".

Сюжет шоу разворачивается как волшебная притча о любви, дружбе и борьбе добра со злом. Главные герои — юноша и девушка с чистыми сердцами — проходят через испытания, чтобы спасти друг друга от темных чар.

На манеж выходит пара воздушных гимнастов — Ольга Легенда и Андрей Харитонов. Их выступление под куполом цирка, над струями фонтанов, сразу создает атмосферу настоящего чуда. Зрители с восторгом наблюдают за трюками, рассказывающими историю любви двух сердец.

Но их счастье длится недолго. Злая ведьма разлучает пару, превращая парня в черного рыцаря, а девушку — в жар-птицу. К тому же она заставляет влюбленных забыть друг друга.

К ним на выручку, сами того не зная, приходят два простых русских парня, которые отправились по миру в поисках жар-птицы. По легенде, она сделает счастливым любого, кто ее найдет.

Во время своих поисков они встречают черного рыцаря и помогают ему вырваться из власти колдуньи. Между ними проходит "битва", которая сопровождается лазерным шоу.

Но возлюбленную парень не вспоминает. Дальше свои поиски они продолжают уже втроем...

Их путь лежит через фантастические локации: райский сад с попугаями, пещеру хозяйки темного мира со змеями и крокодилами, пристань с павианами и шимпанзе, водный град морских котиков. Причем они не только выполняют трюки, но еще и "поют", вызывая неудержимые эмоции у детей и взрослых. Как и водная прогулка шимпанзе на кораблике по водной глади бассейна, установленного в центре арены. Его диаметр — 12,5 метра, а глубина — 1,6.

Вода в постановке — не просто декорация, а полноценный элемент действия, визуальная основа шоу. Большая часть номеров так или иначе связана с водой: акробаты прыгают в бассейн, гимнасты парят над фонтанами, а струи воды взлетают до восьми метров, создавая динамичные декорации. Один из фонтанов установлен под куполом и создает водную завесу, превращая пространство арены в сказочный мир.

В шоу в общей сложности почти 25 номеров, которые плавно сменяют друг друга. Пока на арене идет замена декораций, зрителей развлекают клоуны — те самые парни, которые ищут счастье. Они работают не только на арене и кромке бассейна, но и в зале. И даже вызывают зрителей на соревнования.

Бурю эмоций вызвал и номер "Галлея". Сложность, синхронность и визуальная мощь этого номера по-настоящему завораживают. В нем один артист удерживает в зубах сразу пятерых девушек, выполняющих сложнейшие трюки в воздухе. Руководит номером Ярославна Водяник, которая подчеркивает: девочки делают такие элементы, которые под силу далеко не каждому мужчине. Кстати, "Галлея" неоднократно становился победителем международных фестивалей, а также получал звание "Цирковой номер года" по версии Международной профессиональной цирковой премии "Признание".

Также изюминкой постановки можно назвать вокал Сергея Письменного — того самого черного принца. Все песни исполняются вживую, что не совсем типично для цирка. А выступления шоу-балета гармонично дополняли номера артистов как на суше, так и в воде.

Два часа шоу пронеслись незаметно. Зрители погрузились в атмосферу волшебства, где каждый нашел что-то свое: сказку, вдохновение, воспоминания… У тех, кто еще не видел сказку под куполом цирка, есть шанс это сделать до 7 сентября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Животные Цирк Шоу
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
04 августа 2025 10:21Первый Кубок мэра Нижнего Новгорода по пляжному волейболу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных