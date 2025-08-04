Под куполом, на арене и в воде: нижегородский цирк представил "Царство фонтанов" Культура и отдых

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На арене Нижегородского цирка имени Маргариты Назаровой стартовали показы грандиозного шоу "Царство фонтанов" (0+). Свет, вода и музыка слились в единый поток эмоций, вызывая восторг у зрителей. Подробности — в материале НИА "Нижний Новгород".

Сюжет шоу разворачивается как волшебная притча о любви, дружбе и борьбе добра со злом. Главные герои — юноша и девушка с чистыми сердцами — проходят через испытания, чтобы спасти друг друга от темных чар.

На манеж выходит пара воздушных гимнастов — Ольга Легенда и Андрей Харитонов. Их выступление под куполом цирка, над струями фонтанов, сразу создает атмосферу настоящего чуда. Зрители с восторгом наблюдают за трюками, рассказывающими историю любви двух сердец.

Но их счастье длится недолго. Злая ведьма разлучает пару, превращая парня в черного рыцаря, а девушку — в жар-птицу. К тому же она заставляет влюбленных забыть друг друга.

К ним на выручку, сами того не зная, приходят два простых русских парня, которые отправились по миру в поисках жар-птицы. По легенде, она сделает счастливым любого, кто ее найдет.

Во время своих поисков они встречают черного рыцаря и помогают ему вырваться из власти колдуньи. Между ними проходит "битва", которая сопровождается лазерным шоу.

Но возлюбленную парень не вспоминает. Дальше свои поиски они продолжают уже втроем...

Их путь лежит через фантастические локации: райский сад с попугаями, пещеру хозяйки темного мира со змеями и крокодилами, пристань с павианами и шимпанзе, водный град морских котиков. Причем они не только выполняют трюки, но еще и "поют", вызывая неудержимые эмоции у детей и взрослых. Как и водная прогулка шимпанзе на кораблике по водной глади бассейна, установленного в центре арены. Его диаметр — 12,5 метра, а глубина — 1,6.

Вода в постановке — не просто декорация, а полноценный элемент действия, визуальная основа шоу. Большая часть номеров так или иначе связана с водой: акробаты прыгают в бассейн, гимнасты парят над фонтанами, а струи воды взлетают до восьми метров, создавая динамичные декорации. Один из фонтанов установлен под куполом и создает водную завесу, превращая пространство арены в сказочный мир.

В шоу в общей сложности почти 25 номеров, которые плавно сменяют друг друга. Пока на арене идет замена декораций, зрителей развлекают клоуны — те самые парни, которые ищут счастье. Они работают не только на арене и кромке бассейна, но и в зале. И даже вызывают зрителей на соревнования.

Бурю эмоций вызвал и номер "Галлея". Сложность, синхронность и визуальная мощь этого номера по-настоящему завораживают. В нем один артист удерживает в зубах сразу пятерых девушек, выполняющих сложнейшие трюки в воздухе. Руководит номером Ярославна Водяник, которая подчеркивает: девочки делают такие элементы, которые под силу далеко не каждому мужчине. Кстати, "Галлея" неоднократно становился победителем международных фестивалей, а также получал звание "Цирковой номер года" по версии Международной профессиональной цирковой премии "Признание".

Также изюминкой постановки можно назвать вокал Сергея Письменного — того самого черного принца. Все песни исполняются вживую, что не совсем типично для цирка. А выступления шоу-балета гармонично дополняли номера артистов как на суше, так и в воде.

Два часа шоу пронеслись незаметно. Зрители погрузились в атмосферу волшебства, где каждый нашел что-то свое: сказку, вдохновение, воспоминания… У тех, кто еще не видел сказку под куполом цирка, есть шанс это сделать до 7 сентября.