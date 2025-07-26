"Царство фонтанов" в Нижнем Новгороде: цирк покажет шоу с трюками и тоннами воды Афиша

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Со 2 августа в Нижегородском цирке стартует новое водное шоу "Царство фонтанов" (0+). Постановка объединяет цирковое искусство, элементы театра, живую музыку и современные технологии. И, по словам создателей, обещает стать одним из самых зрелищных событий лета.

Как выяснил корреспондент НИА "Нижний Новгород", посетив пресс-конференцию 31 июля, "Царство фонтанов" - это не просто череда цирковых номеров, а сказочная история о любви, испытаниях и победе добра над злом. В центре сюжета — юноша и девушка, которым предстоит пройти через волшебные миры, чтобы спасти друг друга от тёмных чар.

По ходу действия зрители "побывают" в райском саду с попугаями, в пещере хозяйки подземного царства с крокодилами и змеями, на пристани, где героев встречают шимпанзе и павианы. Один из эпизодов — водный город морских котиков.

В шоу около 25 номеров, которые плавно перетекают один в другой. Вода здесь не декорация, а полноценный участник происходящего: акробаты выныривают из бассейна, гимнасты летают над фонтанами на полотнах и ремнях. В одном из трюков, отмеченном международным фестивалем, мужчина удерживает в зубах пять девушек — все в воздухе, все в движении.

На арене будет 140 тонн воды. Фонтаны бьют на высоту до 8 метров, а один из них расположен под самым куполом и создаёт водяную завесу. Атмосферу усиливают лазерное шоу, световые экраны, пиротехника.

Кстати, всё оборудование цирк перевозит с собой. По словам технического директора и художественного руководителя программы "Цирк на воде" Сергея Волошина, все модули универсальны и могут быть адаптированы под любую арену: "Цирки снаружи кажутся одинаковыми, но внутри отличаются — мы это учли".

Бассейн подогревают до +34°C. Это необходимо, поскольку артисты находятся в воде не три минуты, а иногда до сорока. "Важно, чтобы им было комфортно", — добавил Волошин.

Коверный атлет Сергей Соколов, присутствовавший на пресс-конференции, назвал цирк "порталом в детство".

"Мы стараемся, чтобы шоу было понятно всем: и ребёнку, который сегодня всё время в телефоне, и бабушке с дедушкой, которые вспомнят свою юность", — поделился артист.

Шоу поставила режиссёр Саратовского театра оперетты Елена Комисарова. Весной 2025 года его уже показали в Омске и Нижнем Тагиле.

"Самое главное — чтобы у людей оставались позитивные эмоции. А трюки, музыка, балет, костюмы — всё это лишь средства для хорошего настроения", — отметила администратор программы Оксана Куцая.