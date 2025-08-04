Воссоздание Триумфальной арки в Нижнем Новгороде передали субподрядчику Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Генеральный подрядчик проекта по восстановлению Триумфальной арки в Нижнем Новгороде — акционерное общество "ТСНРУ", зарегистрированное в Москве и принадлежащее Юрию Егорушкину, полностью передал выполнение работ субподрядной организации. Сумма контракта составляет почти 314,8 млн рублей.

Согласно данным, размещённым на портале государственных закупок, договор с генподрядчиком был оформлен 18 июня 2025 года. Уже в июле к реализации проекта подключилось ООО "Электронные системы безопасности" (ЭСБ), выступившее в роли субподрядчика.

Компания ЭСБ зарегистрирована в Нижнем Новгороде с 2005 года. Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, владельцами компании являются Дина Гаджиева, Виктор Загреков и Юлия Мирина.

Основное направление деятельности ЭСБ — выполнение электромонтажных работ и обслуживание технических средств противопожарной безопасности.

Напомним, что конкурс на воссоздание Триумфальной арки в Нижнем Новгороде проводился дважды.

Элементы Триумфальной арки были найдены во время земляных работ на улице Советской в 2024 году. Арка была возведена по проекту архитектора Шехтеля к приезду императора Николая II в 1896 году.