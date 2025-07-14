Исчезнувший народ: археологи продолжают раскрывать тайны муромы на нижегородской земле Культура и отдых

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Третий год продолжаются археологические раскопки муромского захоронения в Вачском районе Нижегородской области. Они позволят ученым получить новую информацию о малоизвестном финно-угорском племени мурома, проживавшем на территории региона в IX–XI веках. На месте работы экспедиции побывала и корреспондент НИА “Нижний Новгород”.

Кто такие мурома и почему о них так мало известно

Заведующая сектором археологии отдела фондов Нижегородского музея-заповедника Анастасия Швецова отметила, что некоторые финно-угорские народы, такие как марийцы и мордва, сохранились до наших дней, другие же — например, мурома, меря и мещера — были ассимилированы и исчезли как самостоятельные этносы.

“О муроме известно крайне мало: буквально несколько упоминаний в письменных источниках, таких как "Повесть временных лет", где под 862 годом перечислены народы, платившие дань Руси. Мы знаем, что у них был свой язык, языческие верования, а также племенной центр — город Муром. Но за этими строками не видно самого народа — как он жил, выглядел, чем занимался”, - рассказала она.

Ответы на эти вопросы может дать археология. Раскопки восполняют эти пробелы, позволяя воссоздать картину жизни, быта и верований исчезнувших народов.

Экспедиция организована Нижегородским музеем-заповедником и Институтом археологии РАН. В ней также принимают участие этнографы из Нижегородской государственной консерватории имени Глинки и музея “Щелоковский хутор”. Они помогают в изучении народных традиций, мифов и обрядов. Также в раскопках принимают участие студенты ННГУ им. Лобачевского и ГАГУ (Москва), проходящие археологическую практику.

Уникальные захоронения лошадей

Древний могильник муромы был обнаружен и взят под государственную охрану в 2022 году. За два предыдущих сезона археологи исследовали около 600 кв. м и раскрыли 28 захоронений. В этом году, благодаря расширению работ, уже найдено 30 новых погребений IX–XI веками, в том числе впервые обнаруженные уникальные конские захоронения с предметами конской упряжи, датируемые IX веком.

На этом участке еще не приступили к раскопкам. Места захоронений отличаются белесым цветом

Специалисты подчеркивают, что речь идет не о случайных останках животных, а о целенаправленных, ритуальных захоронениях. Археологи отмечают, что под каждое животное выкапывали отдельную яму, укладывали лошадь особым компактным способом и тщательно засыпали. Это, по мнению исследователей, говорит о сознательном и уважительном отношении к животному.

Хотя письменных источников, объясняющих этот обычай, не сохранилось, ученые предполагают, что лошадь занимала важное место в культуре и жизни финно-угорского населения. Найденные украшения — браслеты с изображением конских голов, бронзовые подвески в форме коней — подтверждают важную роль этих животных в культуре муромы.

Найденное захоронение коня

Погребальные обряды и их загадки

Исследователи сообщили, что для погребальных памятников муромской культуры характерна определенная ориентация захоронений: тела укладывали головой на север или северо-запад. Наряду с этим, археологи зафиксировали наличие двух типов погребального обряда: трупосожжение (кремация) и трупоположение (ингумация).

По словам специалистов, оба обряда представлены и на ранее исследованных могильниках, однако захоронения с кремацией встречаются заметно реже. В текущем сезоне было изучено два таких случая: одно мужское кремационное захоронение и ещё одно, более сложное по структуре, находящееся в процессе анализа.

На разных стадиях раскопок находятся 15 могил

Ученые пока не выявили закономерностей между типом обряда и полом, возрастом или статусом умерших. Также не подтверждена связь с религией, поскольку археологически это не прослеживается.

Глубина захоронений также различна. Предполагается, что неглубокие могилы связаны с зимними погребениями, но по составу инвентаря различий не обнаружено.

От лопаты до лаборатории: путь артефакта

Работа на могильнике ведется вручную. При помощи лопат и специальных инструментов археологи снимают слой за слоем. Анастасия Швецова объясняет, что раскопка каждой могилы проводится поэтапно. Сначала археолог выбирает одну половину погребения. Это делается для того, чтобы можно было сделать вертикальный разрез. Он позволяет понять, как происходило заполнение погребения: были ли там какие-то конструкции или это просто яма, засыпанная землёй. Затем археолог начинает работать на уровне находок — аккуратно подчищает предметы. Только после этого выбирается вторая половина погребения.

“На начальном этапе используется лопата — там, где это возможно, пока не появляются находки. Когда же мы подходим к предметам, лопаты откладываются, и в дело идут совочки, кисточки и другие более деликатные инструменты”, - рассказала она.

Образцы вынутой земли тоже отправятся впоследствии в лаборатории - там, в частности, ученые будут изучать, какие растения произрастали на этой территории много веков назад. Важным достижением стало получение первых антропологических материалов с этого памятника. Дело в том, что в этих грунтах кости сохраняются очень плохо. По словам ученых, они уцелели только в тех местах, где соприкасались с металлом. Он в данном случае действует как консервант — благодаря ему костные останки сохраняются лучше. Лучше всего сохраняются зубы и зубная эмаль. Собранные материалы будут изучены специалистами Института археологии РАН. Их анализ позволит воссоздать облик древних жителей региона.

Сохранившаяся костная ткань черепа

Сохранившееся украшение еще предстоит извлечь археологам

На раскопе работает полевая лаборатория, где проводится первичная консервация находок. Ученые подчеркивают, что их задача обеспечить безопасную транспортировку находок в стационарную лабораторию, а не проводить реставрацию в полевых условиях. Здесь они убирают поверхностное загрязнение, если это необходимо, и сразу же упаковывают хрупкие предметы. При этом используется особая методика с применением кислородопоглотителей, которая позволяет создать внутри контейнеров микросреду, максимально приближенную к условиям залегания артефактов в земле. Это особенно важно для органических материалов, таких как ткань или древесина, потому что они крайне чувствительны к изменениям внешней среды.

Найденные артефакты в полевой лаборатории

По словам художника-реставратора Константина Талова, этот подход уникален и пока применяется только в данной экспедиции.

Чёрные копатели: враги истории

Ольга Викторовна Зеленцова, старший научный сотрудник Института археологии РАН и руководитель Волжской археологической экспедиции, отметила, что подчёркивает, что одна из задач — спасти как можно больше информации до вмешательства “черных копателей” - людей с металлоискателями, которые незаконно разрушают археологические памятники в поисках ценных предметов. По её словам, в прошлом году половина вскрытых захоронений была повреждена.

“Они вытаскивают железо, красивые штучки, и мы получаем разрушенные погребения, где всё переворошено. Мы теряем не только вещи, но и информацию, которая с ними связана”, — объясняет Ольга Викторовна.

Она подчёркивает: для археолога важна не только находка, а её контекст — как, где и с чем она была обнаружена. Именно это позволяет делать выводы о жизни, верованиях и культуре людей прошлого. И когда археологи приходят после “черных копателей” и находят только черепки, но не обнаруживают ни украшений, ни инструментов, ни оружия, тогда создаётся картина “лапотной Руси” — бедной и примитивной.

Могилу с неровными краями разрыли "черные копатели"

Эту мысль продолжил Юрий Владимирович Филиппов, генеральный директор Нижегородского музея-заповедника. Он провёл яркое сравнение:

“Вот человек лезет без образования, без ничего, со своим металлоискателем — лезет в археологию. А если тот же человек без образования полезет к физику-ядерщику — "а давай я тебе помогу твой ядерный реактор, мне вот кажется, что вот так надо" — взрыв, погибает город. Или то же самое, со средним образованием, но считающий себя врачом, прочитавший анатомический атлас, приходит в операционную: "Слушай, дай я операцию сделаю, я же читал об этом, я же умею". Делает — человек погибает. В первом случае — огромная трагедия. Во втором — меньше по масштабу. Один человек умер. А вот тут, вот они устраивают, о чём говорила Ольга Викторовна, трагедию, которая даст откат через годы. Понимаете? Через годы. Когда вот это вот нищее, ограбленное селище попадает в учебники истории. Ну и что? Подумают дети: "Вот, блин, наши предки-то как жили — дикари же ведь! А на Западе-то какая богатейшая материальная культура!" Этот откат идёт через годы”, - сказал он.

Юрий Филиппов показывает, где "черные копатели" сделали ямки, чтобы "прозвонить" метал

Например, во время раскопок была обнаружена интересная ажурная конеголовая подвеска с бубенчиками. Она сохранилась в идеальном состоянии, и это большая удача для науки.

“Это, без преувеличения, уникальная находка. Она помогает нам делать шаги к пониманию древних культов. Например, культ коня — мы видим захоронения коней, предметы, связанные с ними. Такие находки дают пищу для размышлений, позволяют строить гипотезы. Каждый предмет — это как страница из книги. Если вырвать её, понять весь текст становится очень сложно. Вот почему важно сохранять находки в контексте, а не вырывать их из земли ради наживы”, - рассказал он.

Или еще один пример. В прошлом году ученые нашли на раскопе динарий Генриха III — монету Священной Римской империи. Также нашли дирхем. Эти монеты — не только интересные артефакты, но и важные инструменты датировки.

“Благодаря динариям мы смогли установить верхнюю границу существования памятника. Это был решающий аргумент в научных спорах. Если бы чёрные копатели нашли эту монету и унесли, мы бы потеряли важнейшую информацию”, - сказал он.

Копия найденной в прошлом году монеты

По его словам, необходимо ужесточать наказание таких “мародеров”, а также ввести систему обязательной регистрации металлоискателей.

По словам Филиппова, завершение полевых работ запланировано на конец июля. После этого все находки будут направлены в лаборатории для дальнейших исследований и реставрации. Результаты экспедиции будут представлены на выставке в Нижегородском музее-заповеднике и станут важным вкладом в изучение истории региона.

Он отметил, что раскопки продолжатся и в следующем году.

“Полное осмысление этого могильника, я уверен, произойдёт не раньше чем через четыре года. Почему? Потому что в этом году мы его полностью не докопаем — часть территории обязательно останется на следующий сезон. Пока мы исследовали примерно половину — около 1,5–2 тысяч квадратных метров. По моим оценкам, общая площадь памятника может достигать 3,5–4 тысяч квадратных метров. Так что в следующем году мы планируем завершить полевые работы”, — сказал он.

Важно понимать: осмысление такого памятника требует комплексного подхода. Нужно сопоставить огромное количество данных — от археологических до природно-научных. Уже сейчас можно сказать, что по результатам исследований будут написаны диссертации. Но главной целью для нас является создание коллективной научной монографии по этому могильнику — с участием специалистов Института археологии. Мы обязательно её сделаем, но это вопрос трёх-четырёх лет, не меньше”, — подытожил он.

Зачем археологи задабривают кереметя

На археологических раскопках уже не первый год соблюдают необычную традицию — приношения духу кереметю. Эта практика, зародившаяся в 2022 году, стала неотъемлемой частью экспедиционной жизни исследователей, работающих на муромском могильнике.

Как рассказывает одна из участниц экспедиции, традиция появилась после того, как в один из вечеров, столкнувшись с неудачами на раскопках, команда решила последовать совету девушки из Чувашии. Она поделилась, что в её народе принято приносить подношения кереметю — духу, обитающему в сухом дереве. Исследователи нашли подходящее дерево, украсили его, оставили угощение — и на следующее утро обнаружили целое погребение.

С тех пор каждый год участники экспедиции приносят подношения и завязывают ленты на том самом дереве. Ленты вышиваются вручную: орнаменты разрабатываются на основе традиционных мотивов народов Поволжья — мокшанских, эрзянских, мордовских. Один из символов, использующихся в вышивке, — солярный знак с изображением роженицы, оберегающий плодородие и женскую силу.

Кереметь, по поверьям разных народов Поволжья, может быть как духом, живущим в сухом дереве, так и самим деревом. Он может быть добрым или злым, но если его задобрить — помогает. Это подтверждают и сами археологи: после приношений погода улучшается, а находки становятся богаче. В 2023 году, например, после задержки с ритуалом, начались дожди и работы шли тяжело. Но как только кереметя "поблагодарили", погода наладилась, и было найдено богатое погребение с поясом.

Ленты, завязанные на дереве, со временем исчезают — возможно, их снимают, когда уходит последняя группа, или они просто сгнивают. Но каждый год создаются новые.