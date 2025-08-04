Трудовая инспекция вступилась за права нижегородских стриптизерш Общество

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Трудовая инспекция Нижегородской области выявила нарушения в отношении женщин, выступающих в одном из стриптиз-клубов в приволжской столице, и обязала руководство заключить с ними официальные трудовые договоры. Это следует из информационного сообщения пресс-службы ведомства в телеграм-канале.

Проверка проводилась в рамках надзора за организациями, сотрудничающими с самозанятыми. В числе прочих инспекция проверила и ООО "Барин Клаб", расположенное.

Как выяснилось, клуб на Нижневолжской набережной оформлял свои трудовые отношения с артистками через гражданско-правовые договоры, что не соответствует требованиям трудового законодательства.

По результатам проверки работодателю было выдано официальное предписание устранить нарушения. Теперь клуб обязан заключить трудовые договоры с восемью сотрудницами, исполняющими обязанности "актрис", говорится в сообщении.

Главный государственный инспектор труда по Нижегородской области Илья Мошес отметил, что ведомство продолжит взаимодействие с клубом до полного восстановления прав работников и исключения случаев нелегального труда.

Ранее сообщалось, что нижегородская стройфирма задолжала сотрудникам более 21 млн рублей.