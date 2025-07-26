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Происшествия

Родственник пациента напал на работника скорой помощи в Нижнем Новгороде

31 июля 2025 14:20  [94] Происшествия
Родственник пациента напал на работника скорой помощи в Нижнем Новгороде

На сотрудника нижегородской скорой помощи совершено нападение. Это произошло в ночь на 31 июля на экстренном выезде, сообщает региональная Гострудинспекция.

По предварительным данным, около часа ночи один из родственников пациента ударил медика. В результате сотрудник скорой получил травмы лица, его доставили в больницу.

Главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес сообщил, что специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Также ожидается медицинское заключение, которое определит степень тяжести полученных повреждений.

Инцидент находится на контроле у надзорных органов.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода беременная женщина напала на фельдшера скорой помощи.

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Теги:
Врачи Госинспекция труда Нападение
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